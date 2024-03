Networking zählt für viele Berufstätige nicht zu den beliebtesten Tätigkeiten – schließlich ist es sehr zeitintensiv und kostet besonders introvertierte Personen einige Überwindung. Wer beruflich vorankommen möchte, sollte die Kraft des Netzwerkens jedoch nicht unterschätzen. Erfolgreiche berufliche Beziehungen wirken sich nicht nur positiv auf das eigene Unternehmen und die tägliche Arbeit aus, sondern können auch die persönliche Entwicklung fördern und die eigene Karriere voranbringen. Mit welchen Tipps und Strategien das Networking bei der Arbeit gelingt und wie Sie sich ein effektives berufliches Netzwerk aufbauen, erfahren Sie hier.

Was ist Networking?

Networking bezeichnet den Aufbau und die Pflege privater oder beruflicher Kontakte. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Kontaktdaten wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu sammeln, sondern die Kontakte aktiv zum Austausch von Informationen, Ratschlägen, Unterstützung und Möglichkeiten zu nutzen. Ziel des Networkings ist es, ein gemeinschaftliches Netzwerk von Individuen aufzubauen, die sich gegenseitig unterstützen und fördern können.

Vorteile des Networkings

Wer aktives Networking betreibt und auf neue Menschen zugeht, kann von zahlreichen Vorteilen profitieren:

Wissenserweiterung: Indem Sie sich mit Kollegen und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen und Branchen austauschen, können Sie Ihr eigenes Wissen vergrößern und neue Perspektiven und Ideen gewinnen. Auch von neuen Trends und Entwicklungen erfahren Sie gegebenenfalls früher als andere. Daraus ergeben sich womöglich neue innovative Ansätze für Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen.

Indem Sie sich mit Kollegen und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen und Branchen austauschen, können Sie Ihr eigenes Wissen vergrößern und neue Perspektiven und Ideen gewinnen. Auch von neuen Trends und Entwicklungen erfahren Sie gegebenenfalls früher als andere. Daraus ergeben sich womöglich neue innovative Ansätze für Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen. Erhöhung Ihrer Sichtbarkeit: Aktives Netzwerken und die Teilnahme an Fachdiskussionen und Konferenzen können Ihre Sichtbarkeit in der Branche erhöhen und Sie als kompetenten Experten auf Ihrem Gebiet etablieren.

Aktives Netzwerken und die Teilnahme an Fachdiskussionen und Konferenzen können Ihre Sichtbarkeit in der Branche erhöhen und Sie als kompetenten Experten auf Ihrem Gebiet etablieren. Beratung und Förderung: Ein starkes Netzwerk dient als Quelle für Unterstützung, Ratschläge und Mentoring. Sind Sie im Beruf beispielsweise mit besonderen Herausforderungen konfrontiert oder müssen schwierige Entscheidungen treffen, kann der Austausch mit anderen unschätzbar wertvoll sein und Sie voranbringen.

Ein starkes Netzwerk dient als Quelle für Unterstützung, Ratschläge und Mentoring. Sind Sie im Beruf beispielsweise mit besonderen Herausforderungen konfrontiert oder müssen schwierige Entscheidungen treffen, kann der Austausch mit anderen unschätzbar wertvoll sein und Sie voranbringen. Karrierechancen: Ein starkes Netzwerk kann Ihnen Zugang zu neuen Karrieremöglichkeiten eröffnen. Schließlich sind viele Positionen nur auf dem verdeckten Arbeitsmarktzu finden und werden durch persönliche Empfehlungen besetzt. Die Pflege Ihrer beruflichen Kontakte kann dafür sorgen, dass Sie für offene Stellen als Kandidat wahrgenommen werden, Empfehlungen erhalten oder von neu zu besetzenden Positionen erfahren, auf die Sie sich bewerben können.

Wie und wo gelingt das Networking?

Gelegenheiten zum Networking gibt es im Geschäftsalltag viele und können in den verschiedensten Umgebungen stattfinden. Am eigenen Arbeitsplatz bieten sich zum Beispiel günstige Möglichkeiten zum Vernetzen mit den eigenen Kollegen im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens in der Kantine, bei Firmenevents, beim Betriebssport oder beim gemeinsamen Plausch an der Kaffeemaschine.

Über den eigenen Arbeitsplatz hinaus bieten Veranstaltungen wie Konferenzen, Seminare, Messen, Vorträge und Workshops ideale Anlässe zum Networking. Hier können Sie Gleichgesinnte treffen, die sich für ähnliche Themen interessieren und ihr berufliches Netzwerk ebenfalls erweitern möchten.

Doch nicht nur im realen Leben, sondern auch online stehen Ihnen heutzutage viele Möglichkeiten offen, sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Berufliche Netzwerke wie LinkedIn oder Xing sind hier als Erstes zu nennen. Hier können Sie sich mit bestehenden Kontakten vernetzen, neue Kontakte knüpfen, Ihre eigenen Ideen teilen und sich zu vielfältigen Themen austauschen. Darüber hinaus dienen auch andere soziale Medien dazu, langfristig mit Bekanntschaften in Kontakt zu bleiben und sich nicht vollständig aus den Augen zu verlieren – so etwa alte Schulkameraden, Kommilitonen von der Universität oder ehemalige Kollegen.

Wichtig dabei ist, nicht nur die Kontaktdaten auszutauschen oder sich virtuell zu verknüpfen und darauf zu vertrauen, dass man bei Bedarf einfach Kontakt aufnehmen kann und Unterstützung bekommt. Stattdessen sollten Sie Zeit und Arbeit in die aktive Pflege der Kontakte investieren. Das bedeutet, dass Sie sich in regelmäßigen Abständen – allerdings nicht zu aufdringlich und häufig – bei Ihren Kontakten melden oder sogar ein Treffen initiieren sollten. Wünschen Sie Ihren Kontakten ein frohes neues Jahr, gratulieren Sie zum Geburtstag oder Firmenjubiläum und erkundigen Sie sich nach persönlichen Neuigkeiten.

Überlegen Sie auch, was Sie für Ihre Kontakte tun können: Welche Informationen könnten für sie hilfreich sein, welche Tipps können Sie weitergeben oder welchen Gefallen können Sie tun? Netzwerken ist ein Geben und Nehmen. Erwarten Sie nicht nur, dass Ihre Kontakte Ihnen bei Problemen helfen und den Aufstieg der Karriereleiter ermöglichen. Betrachten Sie Ihre Kontakte stattdessen als Partnerschaft, von der beide Seiten gleichermaßen profitieren sollen.

Kontaktaufnahme beim Networking

Die Kontaktaufnahme stellt einen der schwierigsten Aspekte des Networkings dar. Wie kommen Sie mit einem Ihnen zunächst fremden Menschen ins Gespräch, ohne zu aufdringlich zu wirken? Hier benötigen Sie ein sensibles Gleichgewicht zwischen Selbstbewusstsein und Respekt für die persönlichen Grenzen anderer. Um ein natürliches Gespräch in Gang zu bringen, ist es wichtig, eine gemeinsame Basis zu finden. Dies kann zum Beispiel ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Erfahrung oder eine interessante Entwicklung in der Branche sein. Um das anfängliche Eis nachhaltig zu brechen, helfen sogenannte Icebreaker-Fragen.

Achten Sie auch auf Ihre Körpersprache und senden Sie offene und respektvolle Signale. Ein positiver erster Eindruck entsteht beispielsweise durch ein freundliches Lächeln, eine zugewandte Körperhaltung und einen festen Händedruck. Nehmen Sie online Kontakt zu jemandem auf, sollten Sie Ihre erste Nachricht kurz und präzise halten, aber auch eine persönliche Note einbringen, um die Aufmerksamkeit des Empfängers zu wecken.

Weitere Tipps zum Aufbau Ihres Netzwerks

Damit der nachhaltige Aufbau Ihres Netzwerks gelingt, helfen Ihnen die folgenden Tipps:

Proaktiv sein: Warten Sie nicht darauf, dass passende Kontakte von sich aus auf Sie zukommen. Nehmen Sie den Aufbau Ihres Netzwerks proaktiv selbst in die Hand und besuchen Sie Workshops, Konferenzen und Branchenveranstaltungen. Pflegen Sie auch Ihre Online-Profile und senden Sie Kontaktanfragen an Personen aus Ihrem beruflichen Umfeld.

Warten Sie nicht darauf, dass passende Kontakte von sich aus auf Sie zukommen. Nehmen Sie den Aufbau Ihres Netzwerks proaktiv selbst in die Hand und besuchen Sie Workshops, Konferenzen und Branchenveranstaltungen. Pflegen Sie auch Ihre Online-Profile und senden Sie Kontaktanfragen an Personen aus Ihrem beruflichen Umfeld. Langfristiger Aufbau und Pflege: Ein nachhaltiges Netzwerk sollten Sie über Jahre hinweg aufbauen und pflegen – und nicht erst panisch nach neuen Kontakten suchen, wenn Sie akut Unterstützung bei einem Problem benötigen. Seien Sie sich zudem bewusst, dass das Networking erst nach dem ersten Treffen so richtig losgeht. Nehmen Sie immer mal wieder Kontakt zu den Personen in Ihrem Netzwerk auf, teilen Sie einen interessanten Artikel oder laden Sie zu einem Event ein, das Sie organisieren. Regelmäßiger Austausch trägt dazu bei, die Beziehung lebendig zu halten.

Ein nachhaltiges Netzwerk sollten Sie über Jahre hinweg aufbauen und pflegen – und nicht erst panisch nach neuen Kontakten suchen, wenn Sie akut Unterstützung bei einem Problem benötigen. Seien Sie sich zudem bewusst, dass das Networking erst nach dem ersten Treffen so richtig losgeht. Nehmen Sie immer mal wieder Kontakt zu den Personen in Ihrem Netzwerk auf, teilen Sie einen interessanten Artikel oder laden Sie zu einem Event ein, das Sie organisieren. Regelmäßiger Austausch trägt dazu bei, die Beziehung lebendig zu halten. Qualität vor Quantität: Eine tiefgründige und wertschätzende Beziehung zu einem kleinen Personenkreis ist sehr viel wertvoller als das Sammeln hunderter flüchtiger Bekanntschaften. Konzentrieren Sie sich beim Aufbau Ihres Netzwerks daher auf die Menschen, mit denen Sie eine sinnvolle Beziehung aufbauen können und die Sie interessant und sympathisch finden.

Eine tiefgründige und wertschätzende Beziehung zu einem kleinen Personenkreis ist sehr viel wertvoller als das Sammeln hunderter flüchtiger Bekanntschaften. Konzentrieren Sie sich beim Aufbau Ihres Netzwerks daher auf die Menschen, mit denen Sie eine sinnvolle Beziehung aufbauen können und die Sie interessant und sympathisch finden. Zusagen einhalten: Wie oben bereits erwähnt, besteht eine erfolgreiche Beziehung aus Geben und Nehmen. Besonders wichtig ist es daher, dass Sie Zusagen und Versprechungen einhalten. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können, nur um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Diese Vorgehensweise wird schnell ans Licht kommen und vielversprechende Beziehungen im Keim ersticken. Haben Sie außerdem erst einmal den Ruf eines unzuverlässigen Geschäftspartners weg, wird es in Zukunft noch schwerer fallen, ein Netzwerk aufzubauen.

Wie oben bereits erwähnt, besteht eine erfolgreiche Beziehung aus Geben und Nehmen. Besonders wichtig ist es daher, dass Sie Zusagen und Versprechungen einhalten. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können, nur um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Diese Vorgehensweise wird schnell ans Licht kommen und vielversprechende Beziehungen im Keim ersticken. Haben Sie außerdem erst einmal den Ruf eines unzuverlässigen Geschäftspartners weg, wird es in Zukunft noch schwerer fallen, ein Netzwerk aufzubauen. Aktiv zuhören: Ein weiterer wichtiger Teil des Networkings ist aktives Zuhören. Lernen Sie auf einer Messe beispielsweise einen interessanten Branchenkollegen kennen und kommen mit ihm ins Gespräch, sollten Sie ihm intensiv zuhören und sich relevante Informationen über sein Arbeitsleben, Privates und seine Positionen zu verschiedenen Themen merken. Diese können Sie später nutzen, um ein neues Gespräch zu beginnen oder ihm bei einer bestimmten Sache weiterzuhelfen. Sind Sie stattdessen nur daran interessiert, über sich selbst zu sprechen und Ihre Themen anzubringen, wird Ihr Gegenüber sich austauschbar und nicht wertgeschätzt fühlen.

Fazit: Networking lohnt sich langfristig

Networking ist ein zeitintensives und ernstzunehmendes Unterfangen, das Sie jedoch sowohl beruflich als auch persönlich weiterbringt. Ein starkes Netzwerk mit qualitativ hochwertigen Kontakten verbessert nicht nur Ihre Karrierechancen, sondern erweitert auch Ihr Wissen, lässt Sie Unterstützung von Gleichgesinnten finden und erhöht Ihre Sichtbarkeit in der Branche. Wichtig ist, dass Sie beim Aufbau und der Pflege Ihres Netzwerks respektvoll, authentisch und professionell vorgehen, um langfristige Beziehungen zu fördern. Indem Sie proaktiv Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen und sich engagieren, können Sie nicht nur Ihre eigene Karriere vorantreiben, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Erfolg Ihres Unternehmens leisten.