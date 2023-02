So wichtig ist die IT für die Wirtschaft

Ohne eine gut ausgebaute IT-Infrastruktur wären heute viele Lebensbereiche wesentlich erschwert. Es ist unumstritten, dass Informatik für das Florieren der Wirtschaft sehr wichtig ist. Warum das so ist und welche Bereiche eine Rolle spielen, klärt dieser Artikel.

IT-Infrastruktur für funktionierende Arbeitsplätze

Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit: Sie betreten morgens das Büro, schalten ihre PC an und beginnen mit ihrer Arbeit. Dass dies jedoch ohne einer gut ausgebauten IT-Infrastruktur gar nicht möglich wäre, ist vielen nicht bewusst. So stellt beispielsweise das IT Systemhaus aus Lübeck sicher, dass zahlreiche Arbeitsplätze überhaupt erst genutzt werden können!

Doch nicht nur der Arbeitsplatz an sich muss eingerichtet werden – auch Programme und Anwendungen werden benötigt, damit jeder seiner Arbeit nachgehen kann. Auch hier kommt wieder die IT ins Spiel. Softwareentwickler arbeiten tagtäglich daran, effiziente und funktionierende Systeme zu entwickeln, die verschiedene Arbeitsprozesse ermöglichen oder vereinfachen.

Gibt es dann einmal technische Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, ist das für die meisten Firmen ein großes Problem. Um wirtschaftlich und effektiv arbeiten zu können, dürfen Systeme nicht ausfallen. Damit Störungen behoben und Fragen beantwortet werden können, werden erneut IT-Fachkräfte benötigt, die das entsprechende Know-how aufweisen.

Und da die IT für jedes einzelne Unternehmen eine so wichtige Rolle spielt, ist sie auch für die gesamte Wirtschaft essenziell.

Werbung und Marketing durch Informatik

Viele Unternehmen leben davon, Marketing zu betreiben. In einem Zeitalter der Digitalisierung ist dies jedoch ohne Internet nicht möglich. Um Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen und sich mit Geschäftspartnern rund um den Globus vernetzen zu können, wird ebenfalls eine funktionierende IT-Infrastruktur benötigt.

Dabei ist es ganz gleich, ob Unternehmen einfach nur eine Webseite betreiben möchten, gezielt Werbung schalten oder in sozialen Netzwerken aktiv sind. Ohne Informatik wären all diese Tätigkeiten nicht möglich.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz durch IT

Ein Trend, der momentan sehr wichtig ist, ist Nachhaltigkeit. Doch was hat der Klimaschutz mit Informatik zu tun? Tatsächlich kann die IT einiges dazu beitragen, dass Prozesse umweltfreundlicher werden. Sie hilft, Produktionsprozesse so zu verändern, dass der negative Einfluss auf die Umwelt verringert wird. Zudem können IT-Fachkräfte klimafreundliche Technologien und Produkte entwickeln. Sie sollten daher niemals unterschätzt werden.