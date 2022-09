Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Ihr Lieblingsgeschäft gehen und wüssten sofort, wo sich alles befindet und ob es vorrätig ist oder nicht. Oder ob das Geschäft überfüllt ist oder es aktuell noch Kapazität gibt, um entspannt einen Einkauf zu tätigen. Das ist die Stärke von beQ, einer neuen App, die sich bei Unternehmen und Kunden gleichermaßen schnell durchsetzt. Hier ein genauerer Blick darauf, wie das ganze funktioniert und warum es das Einkaufen für immer verändern wird.

Wie alles funktioniert

Die Smartphone-App nutzt die Daten von Kundenkarten und Sensoren, um die Belegung und den Bestand von Artikeln in den Regalen in Echtzeit zu verfolgen. Diese Informationen werden den Kunden über die App zur Verfügung gestellt, so dass sie genau sehen können, was verfügbar ist, noch bevor sie das Geschäft betreten. Das Gebäude muss dafür lediglich die App aktiviert haben.

Für Unternehmen bietet sich ein wertvoller datengestützter Blick darauf, wie sich ihre Produkte verkaufen und wo der Kundenverkehr am stärksten ist. Diese Informationen können dann genutzt werden, um fundierte Entscheidungen über Lagerbestände, die Platzierung von Artikeln mit hohem Kundenaufkommen und mehr zu treffen.

Warum das Einkaufen für immer verändert wird

Die Vorteile liegen sowohl für Unternehmen als auch für Kunden auf der Hand. Für Unternehmen bietet beQ ein Maß an datengestützten Einblicken, die zuvor nicht verfügbar waren. Für die Kunden bedeutet es, dass sie nicht mehr ziellos durch die Geschäfte irren müssen, um nach Artikeln zu suchen, die vielleicht vorrätig sind oder auch nicht.

In einer Welt, in der Zeit immer kostbarer wird, wird das Einkaufen effizienter als je zuvor. Und deshalb glauben wir, dass sich das Einkaufen, wie wir es kennen, verändern wird.

Wenn Sie sich jemals dabei ertappt haben, dass Sie ziellos durch einen Laden gelaufen sind, auf der Suche nach einem Artikel, der vielleicht vorrätig ist oder auch nicht, dann müssen Sie sich die App sofort herunterladen. Diese revolutionäre neue Applikation wird dank ihrer Echtzeit-Bestandsverfolgung-Funktionen schnell zur ersten Adresse für Unternehmen und Kunden gleichermaßen. Warum also warten? Laden Sie beQ noch heute herunter und beginnen Sie, intelligenter einzukaufen!

Einsatzgebiete auf einem Blick:

großräumige Verkaufsräume: Baumärkte, Kaufhäuser, Möbelhäuser

Orientierungshilfe für Mitarbeiter in Fabriken, Produktionshallen, Werkstätten

Öffentlicher Sektor: Orientierung für Mitarbeiter und Besucher Verwaltungsgebäuden, öffentlichen Einrichtungen, Universitäten

Orientierungshilfe für die pünktliche Zielerreichung in Bahnhöfen oder Flughäfen

Gesundheitswesen: Orientierungshilfe in weitläufigen Krankenhäusern oder Erholungszentren

Die perfekte Lösung für Menschen, die sich schnell und sicher in Gebäuden zurechtfinden wollen. Die App wurde entwickelt, um den Menschen zu einem komfortablen und qualitativ hochwertigeren Lebensstandard zu verhelfen. Mit den M-QUBES können Sie dieses ehrgeizige Vorhaben unterstützen, indem Sie M-QUBES kaufen und eine Partnerschaft mit dem Unternehmen eingehen. Durch den Kauf von M-QUBES können Sie dem Unternehmen helfen, seine Dienstleistungen zu erweitern und neue, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mit Ihrer Unterstützung kann die Indoor-Navigation dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen.