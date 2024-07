Finanzbildung ist ein ebenso wichtiges wie vielschichtiges Thema und definiert sich über immer komplexere Produkte für Geldanlage und Vermögensaufbau. Aktien, ETFs und Kryptowährungen haben die klassischen Anlagemöglichkeiten abgelöst. Für die Generation Z, die den Finanzmarkt zunehmend prägt, steht damit ein breites Portfolio für den Vermögensaufbau zur Verfügung. Für das erforderliche Hintergrundwissen gewinnen digitale Kanäle zunehmend an Bedeutung.

Die Generation Z, umgangssprachlich auch die Zoomer genannt, rückt bei Finanzthemen zunehmend in den Fokus. Sie umfasst junge Menschen, die etwa zwischen 1995 und 2010 geboren wurden und inzwischen bereit sind, in ein eigenverantwortliches Leben zu starten. Sie sind die Nachfolge der Millennials, die bereits eine deutlich spürbare Zäsur in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen haben.

Einer PwC-Studie aus dem Jahr 2020 zufolge definiert sich die Generation Z als „technologie-affin und immer online, ungeduldig und fordernd“. Diese Charakteristika schlagen sich auch in ihrer grundlegenden Haltung gegenüber Finanzthemen nieder. Zoomer verwalten ihre Finanzen online und legen Wert auf Produkte und Strategien, die sich jederzeit und überall flexibel über das Smartphone nutzen lassen. Auch gegenüber neuen Finanzmarktthemen wie Kryptowährungen und ETFs ist die Generation aufgeschlossener als alle ihr vorangegangenen.

Nicht nur die Nutzung von Finanzdienstleistungen sollte für die Generation Z digital möglich sein. Auch ihre Informationen zu Finanzprodukten, Vermögensaufbau und aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt findet die junge Generation im Netz. War für vorangegangene Generationen noch vor allem der Bankberater in Sachen Vermögens- und Anlageplanung die wichtigste Anlaufstelle, bezieht die GenZ ihr Wissen und ihre individuelle Beratung aus breiter gestreuten Quellen. Während die Schulbildung im Hinblick auf wichtige Kompetenz in Finanzthemen noch weit hinter den Erwartungen zurück bleibt, sind es vor allem die sozialen Medien, die den Bildungsauftrag für eine selbstbestimmte Finanzplanung erfüllen. Es ist das Zeitalter der so genannten Finfluencer, die relevante Informationen und essenzielles Hintergrundwissen auf Kanälen wie YouTube, Instagram und Facebook für die Anforderungen der Generation Z aufbereiten.

Finanzbildung der neuen Generation: Wie Finfluencer die Generation Z stärken

Der immer komplexer werdende Finanzmarkt erfordert ein hohes Maß an Eigeninitiative für eine zukunftsweisende Finanzplanung. Anlageprodukte wie Aktien, ETFs und Kryptowährungen bringen neues Potenzial, machen aber auch tiefgreifendes Hintergrundwissen erforderlich, um eigenverantwortliche Finanzentscheidungen treffen zu können.

Diese Kompetenz erlangt die Generation Z vor allem durch Finfluencer in den sozialen Medien. Dili Acar ist ein prominentes Beispiel für einen dieser Finfluencer. Der Finanzcoach berät auf seinen YouTube-Kanal „Dili Investiert“ eine breite Zielgruppe, die zwar die Generation besonders in den Fokus nimmt, aber auch andere technologie-affine Anleger abholt.

In einem bewusst kompakt gehaltenen Videoformat informiert der Startup-Gründer fundiert und zielgruppengerecht über aktuelle Entwicklungen auf dem Finanzmarkt, über zukunftsweisende Produkte und Anlagestrategien für den persönlichen Vermögensaufbau und über Chancen und Potenziale, die über den klassischen Anlagemarkt hinausgehen. Mit einem Blick für das Wesentliche und konkreten Investmenttipps widmet sich Acar komplexen Themen wie Kryptowährungen, der Blockchain-Technologie als Grundlage moderner Finanzmarktprodukt und -dienstleistungen, AI am Finanzmarkt und modernen Trading-Strategien. Der Finfluencer sieht seine Motivation darin, Kompetenzen zu vermitteln, die es ermöglichen, eigenverantwortliche Entscheidungen in den Bereichen Finanzplanung, Altersvorsorge und Investmentstrategien zu treffen. Dadurch möchte er vorhandene Hemmungen abbauen, sich mit den komplexen neuen Produkten und Themen des Finanzmarktes auseinanderzusetzen.

Um insbesondere der jungen Generation Z als Finanzmarktakteure der Zukunft das nötige Selbstbewusstsein zu vermitteln, um klare Investmententscheidungen zu treffen und ihre Finanzplanung selbst in die Hand zu nehmen, setzt Dili Acar auf ein bewusstes Mindset. Dazu gehören besonnene Anlageentscheidungen und die Fähigkeit, negative Entwicklungen am Finanzmarkt und im eigenen Portfolio gelassen hinzunehmen und den Blick für das Ganze und den langfristigen Kurs nicht zu verlieren. In seinen kompakt aufbereiteten Coaching-Videos gibt der Gründer jungen Menschen die Möglichkeit an die Hand, effizient und schnell Vermögen aufzubauen und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, die den eigenen Anlagetypus mit den modernen Strukturen des Investmentmarktes in Einklang bringen.

Soziale Medien gleichen Defizite im Lehrplan aus

Um die Generation Z zu starken und selbstbewussten Akteuren für den Finanzmarkt von morgen zu machen, ist eine finanzielle Grundbildung essenziell. Schule und andere Bildungseinrichtungen bieten jedoch nach wie vor wenig Raum für den Umgang mit den eigenen finanziellen Möglichkeiten, die private Altersvorsorge und einen soliden Vermögensaufbau.

Die Lücke, die im Lehrplan noch immer klafft, füllen die sozialen Medien zunehmend aus. Wie eine Studie der Medienanstalten zeigt, setzen bereits heute etwa zwei Drittel der jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren auf die digitalen Informationskanäle und das Expertenwissen moderner Finfluencer. Ohne YouTube, Instagram und andere einschlägige Kanäle ist eine zeitgemäße Finanzbildung kaum noch denkbar.

Fazit: Leichter Zugang zur Finanzbildung durch soziale Medien

Soziale Medien holen die internetaffine Generation Z ab und vermitteln das dringend benötigte Wissen in Form von Formaten, die das Rezeptionsverhalten der Zoomer bestmöglich abbildet. Seriöse Bildungs- und Informationsplattformen wie der YouTube-Kanal von Dili Acar werden in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen und nachhaltigen Einfluss darauf nehmen, wie die Generation Z und die ihr nachfolgenden Generationen den Finanzmarkt gestalten.