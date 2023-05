Die Bedeutung von Touchpoints bei der Candidate Journey

Die Candidate Journey beschreibt den Prozess, den ein potenzieller Kandidat durchläuft, von dem Moment an, in dem er oder sie sich erstmals mit einem Unternehmen auseinandersetzt, bis hin zur möglichen Einstellung. Im heutigen wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt ist es von entscheidender Bedeutung, eine positive Candidate Journey zu schaffen, um qualifizierte Kandidaten anzulocken und zu halten. Dabei spielen Touchpoints, die Kontaktpunkte, an denen ein Kandidat mit Ihrem Unternehmen interagiert, eine entscheidende Rolle. Ein effektives Touchpoint-Management kann dazu beitragen, das Bewerbererlebnis zu verbessern, das Engagement und die Loyalität potenzieller Kandidaten zu erhöhen und letztendlich die Qualität Ihrer Einstellungen zu verbessern.

Was sind Touchpoints in der Candidate Journey?

Im Recruitingprozess bezieht sich ein Touchpoint auf jeden Kontakt zwischen einem potenziellen Kandidaten und Ihrem Unternehmen. Diese Kontaktpunkte können online oder offline stattfinden und können von einer Stellenanzeige oder einem Karrieretag bis hin zu einem Vorstellungsgespräch oder einer E-Mail-Kommunikation reichen. Jeder Touchpoint kann die Candidate Journey beeinflussen und das Bewerbererlebnis entweder positiv oder negativ beeinflussen.

Daher ist es wichtig, Touchpoints im Recruitingprozess zu verstehen und zu verwalten, um eine positive Candidate Journey zu schaffen. Ein durchdachte und gut geplanter Bewerbungsprozess kann dazu beitragen, das Interesse und die Bindung von potenziellen Kandidaten zu erhöhen und letztendlich die Chancen auf eine erfolgreiche Einstellung zu verbessern.

Es ist jedoch auch wichtig, negative Touchpoints zu vermeiden oder zu minimieren, da diese das Interesse und die Bindung potenzieller Kandidaten reduzieren können. Unternehmen sollten sich darauf konzentrieren, Touchpoints zu schaffen, die relevant, informativ und ansprechend sind, um potenzielle Kandidaten zu begeistern und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Der Recruiting Funnel als Rahmen für Touchpoints

Der Recruiting Funnel ist ein Framework, das den gesamten Recruitingprozess in verschiedene Stufen unterteilt. Diese Stufen, wie Awareness, Interest, Consideration, und Conversion, können als Rahmen für Touchpoints entlang der Candidate Journey dienen. Unternehmen können sich auf diese Stufen konzentrieren und geeignete Touchpoints entlang des Funnel erstellen, um das Bewerbererlebnis zu verbessern und Kandidaten durch den Prozess zu führen.

Es ist wichtig, die Touchpoints für jede Stufe des Funnels zu optimieren, um sicherzustellen, dass sie auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kandidaten in dieser Phase abgestimmt sind. Zum Beispiel kann das Anbieten von informativen Blogbeiträgen oder Karriereleitfäden in der Awareness-Phase dazu beitragen, das Interesse potenzieller Kandidaten zu wecken. Während der Consideration-Phase können Unternehmen spezifischere Informationen über die Position und das Unternehmen bereitstellen, um Kandidaten dazu zu ermutigen, sich zu bewerben.

Kandidaten-Feedback ist auch ein wertvolles Instrument zur Verbesserung von Touchpoints im Recruiting Funnel. Durch die Sammlung von Feedback von Kandidaten können Unternehmen herausfinden, welche Touchpoints besonders wirksam oder besonders schlecht sind und welche Aspekte der Candidate Journey verbessert werden müssen.

Optimierung von Touchpoints

Um die Candidate Journey zu optimieren, müssen Unternehmen die richtigen Touchpoints identifizieren und priorisieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, die Erfahrungen von Kandidaten während des Bewerbungsprozesses zu erfassen und zu analysieren, um die Stärken und Schwächen des Prozesses zu identifizieren. Mit diesen Erkenntnissen können Unternehmen dann gezielt Touchpoints identifizieren und optimieren, um das Bewerbererlebnis zu verbessern.

Beispiele für erfolgreiche Touchpoints entlang des Recruiting Funnels können unter anderem personalisierte E-Mails, eine benutzerfreundliche Karrierewebsite, interaktive Job-Portale oder auch das Anbieten von Einblicken in den Arbeitsalltag im Unternehmen sein. Diese Touchpoints können Kandidaten begeistern und dazu ermutigen, sich für eine Position zu bewerben.

Daten und Analytik können ebenfalls zur Optimierung von Touchpoints genutzt werden, indem sie die Effektivität jedes Touchpoints entlang des Funnels messen und Feedback von Kandidaten erfassen. Beispielsweise können Unternehmen mithilfe von A/B-Tests verschiedene Versionen von Stellenanzeigen oder E-Mails testen, um herauszufinden, welche Variante besser funktioniert. Das Sammeln von Kandidatenfeedback kann auch dazu beitragen, Touchpoints zu verbessern und die Candidate Journey zu optimieren.