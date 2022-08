E-Commerce Verpackungen – das müssen Händler wissen

Im Bereich des Onlinehandels sowie im E-Commerce werden Verpackungen immer wichtiger. Während es vor einigen Jahren nur darum ging, Artikel aller Art für den Versand an den Endverbraucher in einer praktischen Box zu verpacken, sind die Verpackungsmaterialien heute sehr viel bedeutsamer geworden.

Bei der Auswahl kommt es auf zahlreiche unterschiedliche Aspekte an. Nur der Nutzwert ist nicht mehr entscheidend für den Erfolg im E-Commerce. Das Thema Verpackung ist daher enorm wichtig geworden.

Die wichtigsten Aspekte bei der Verpackung

In erster Linie dienen Verpackungen dazu, von Kunden bestellte Artikel unversehrt zum Empfänger transportieren zu können. Deshalb ist eine hohe Stabilität besonders wichtig. Allerdings spielt inzwischen auch das Gewicht eine entscheidende Rolle. Die Kosten für den Transport richten sich unter anderem danach, wie schwer die Sendungen sind. Bei einer einzelnen Verpackung machen ein paar Gramm zusätzlich keinen großen Unterschied. Bei kompletten Lkw-Ladungen sieht es jedoch anders aus.

Dann können sich die Eigengewichte der Transportverpackungen schon zu einer beachtlichen Masse summieren.

Die Kosten im Blick behalten

Sowohl im E-Commerce als auch im Onlinehandel sollten die Transportkosten stets gering gehalten werden. Als erste Maßnahme in diese Richtung ist die Suche nach einem leistungsfähigen Logistikpartner zu nennen. Dieser sollte den Transport zuverlässig und kostengünstig durchführen können.

Als zweiter Kostenfaktor sind die Verpackungsmaterialien zu nennen. Werden in einem Unternehmen täglich zahlreiche Versandkartons und Füllmaterialien benötigt, entstehen dafür hohe Anschaffungskosten. Deshalb sollte auch nach einem günstigen Anbieter für Verpackungsmaterialien Ausschau gehalten werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es deshalb interessant, Verpackungen direkt von einem Hersteller wie Smileypack zu beziehen. Der direkte Bezug dieser Produkte vom Produzenten hat den Vorteil, dass keine Gewinnmargen für Zwischenhändler anfallen. Daher sind Verpackungsmaterialien grundsätzlich günstiger zu bekommen.

Die Produkte verpacken

Wer den Versand der auszuliefernden Produkte nicht einem externen Logistikpartner übergibt, sollte in der eigenen Versandabteilung ebenfalls Kosten sparen. Auch dafür gibt es inzwischen sehr gute Optionen. Besonders vorteilhaft erweisen sich Automatikkartons. Diese nehmen nicht viel Platz weg und lassen sich mit nur einem Handgriff entfalten.

Mit der anderen Hand können die bestellten Produkte in die Verpackung gelegt werden. Dadurch entsteht eine enorme Einsparung bei der Arbeitszeit. Das bedeutet für den Unternehmer im E-Commerce, dass weniger Mitarbeiter in kurzer Zeit große Mengen an Waren versandfertig bereitstellen können.

Versandverpackungen mit Selbstklebefunktion

Im Trend liegen auch die sogenannten Selbstklebeverpackungen. Diese sind in allen wichtigen Bereichen mit selbstklebenden Streifen versehen. Das ist zum einen beim Entfalten des Kartons vorteilhaft, weil dadurch Zeit gespart wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass kein zusätzliches Paketklebeband erforderlich ist.

Um das Klebeband zu verarbeiten, fällt immer eine gewisse Zeit an. Zudem sind die meisten Produkte aus diesem Segment nicht ganz unbedenklich. Für Unternehmen, die regelmäßig große Mengen an Artikeln versenden müssen, sind daher Selbstklebe-Verpackungen eine enorme Arbeitserleichterung.

Den Schutz der Umwelt beachten

Im E-Commerce sind Verpackungen unentbehrlich und werden immer gebraucht. In der letzten Zeit gewinnt der Umweltschutz zunehmend an Bedeutung. Deshalb sollten ausschließlich Verpackungsmaterialien zum Einsatz kommen, die keine Belastung für die Umwelt darstellen. Aus diesem Grund werden Kartonagen aus Wellpappe immer beliebter. Wellpappe gibt es in zahlreichen Stärken, sodass auch schwere Artikel gefahrlos transportiert werden können. Zudem bietet Wellpappe eine gute Schutzfunktion vor Stößen, weil sie eine dämpfende Wirkung aufweist.

Der eigentliche Vorteil besteht jedoch darin, dass der Empfänger die Verpackung einfach im Altpapier entsorgen kann. Dadurch tritt bei ihm niemals ein schlechtes Gewissen auf. Das Altpapier wird in verschiedenen Unternehmen wieder zu neuem Papier recycelt. Dieses dient dann wieder zur Produktion neuer Wellpappe. Der Wertstoffkreislauf in diesem Bereich funktioniert sehr gut. Die meisten Kunden achten mittlerweile auch schon sehr darauf, ob ein Anbieter umweltfreundliche Verpackungsmaterialien verwendet.

Für Produktverpackungen gelten andere Anforderungen

Im E-Commerce spielen nicht nur die Versandverpackungen eine wichtige Rolle. Genauso wichtig sind die Produktverpackungen. Erhält ein Konsument einen Versandkarton, befindet sich darin zumeist noch eine entsprechende Produktverpackung. Bei dieser kommt es weniger auf den Nutzwert an. Wichtiger sind zumeist das Design und das Gefühl. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind die Produktverpackungen von Smartphones. Diese sind zumeist sehr ansprechend gestaltet und schon mit Produktfotos und den herausragenden technischen Daten versehen. Wie wichtig eine ansprechende Produktverpackung ist, lässt sich schon an der großen Anzahl an Videos erkennen, in denen das sogenannte Unboxing im Detail dargestellt wird.

Insbesondere bei hochwertigen Geräten legen die meisten Konsumenten einen großen Wert auf eine ordentliche Verpackung. Diese sollte dem Artikel einen ausreichend hohen Schutz bieten und ein zum Produkt passendes Design aufweisen. Doch noch wichtiger ist mittlerweile die Nachhaltigkeit. Sind Produktverpackungen mit bedenklichen Farbstoffen bedruckt oder befindet sich ein hoher Anteil an Kunststoff im Verpackungsmaterial, macht es keinen guten Eindruck. In diesem Bereich herrscht inzwischen eine enorme Sensibilität. Der Schutz der Umwelt ist daher auch im E-Commerce ein wichtiger Marketingfaktor geworden.

Fazit

Im E-Commerce ist der Versand ein wesentlicher Kostenfaktor. Durch die Wahl von günstigem Verpackungsmaterial lassen sich daher hohe Kosteneinsparungen realisieren. Kartons mit Automatikboden oder Selbstklebe-Verpackungen bewirken eine deutliche Zeitersparnis. Zudem lassen sich Beschaffungskosten für die Verpackungsmaterialien einsparen, wenn diese direkt vom Hersteller bezogen werden.