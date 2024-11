Controlling 4.0: neue Möglichkeiten durch intelligente Datenanalyse

Das Controlling befindet sich im Wandel. Getrieben durch die Digitalisierung und die wachsende Datenmenge eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Unternehmenssteuerung. Unter dem Schlagwort „Controlling 4.0“ werden innovative Ansätze zusammengefasst, die auf intelligenter Datenanalyse basieren. Durch den Einsatz von Advanced Analytics, Echtzeit-Auswertungen und integrierten Datensystemen lassen sich Entscheidungen fundierter treffen, schneller auf Veränderungen reagieren und Prozesse effizienter gestalten. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Schlagworten? Welche konkreten Anwendungsfälle gibt es und welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Dieser Artikel beleuchtet, wie Unternehmen die Potenziale von Controlling 4.0 nutzen können, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben.

Advanced Analytics als Wegbereiter für datengetriebene Entscheidungen

Advanced Analytics umfasst fortschrittliche Methoden der Datenanalyse wie Predictive Analytics, Machine Learning oder Text Mining. Im Controlling ermöglichen diese Verfahren völlig neue Einblicke in die Geschäftsentwicklung. Durch die Auswertung großer, unstrukturierter Datenmengen aus verschiedenen Quellen lassen sich Muster, Trends und Zusammenhänge erkennen, die mit herkömmlichen Methoden verborgen bleiben. So können beispielsweise Prognosemodelle entwickelt werden, die künftige Umsätze, Kosten oder Cashflows präziser vorhersagen. Auch Simulationen verschiedener Szenarien sind möglich, um die Auswirkungen von Entscheidungen im Vorfeld zu testen. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine fundierte Grundlage für die Steuerung des Unternehmens. Controller werden so zu strategischen Partnern des Managements, die proaktiv Handlungsempfehlungen ableiten können. Voraussetzung ist allerdings eine hohe Datenqualität und -konsistenz. Auch müssen die Fähigkeiten im Umgang mit den neuen Technologien aufgebaut und eine datengetriebene Kultur im Unternehmen verankert werden.

Echtzeitanalysen ermöglichen schnellere Reaktionen auf Veränderungen

In volatilen Märkten müssen Unternehmen schnell auf Veränderungen reagieren können. Klassische Controlling-Prozesse, die auf vergangenheitsorientierten Monatsberichten basieren, stoßen hier an ihre Grenzen. Controlling 4.0 setzt daher auf Echtzeitanalysen, die aktuelle Daten aus verschiedenen Systemen zusammenführen und in Echtzeit auswerten. So lassen sich Abweichungen von Planwerten oder Zielgrößen unmittelbar erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten. Auch neue Geschäftschancen oder Risiken werden frühzeitig sichtbar. Durch die Verknüpfung mit externen Datenquellen wie Social Media oder Marktdaten gewinnen die Analysen zusätzlich an Aussagekraft. Dashboards und Visualisierungen ermöglichen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen. Mobile Zugänge erlauben den Abruf von überall. So werden Controller zu Business Partnern, die das Management in Echtzeit unterstützen. Eine Herausforderung ist die Integration der Daten aus den oft historisch gewachsenen IT-Systemen. Auch müssen die Prozesse und Verantwortlichkeiten klar definiert sein, um im Bedarfsfall schnell handeln zu können.

Der Weg zur „Single Source of Truth“ durch integrierte Datensysteme

Eine verlässliche Datenbasis ist die Grundlage für jede Form der Analyse im Controlling. Doch in vielen Unternehmen existieren nach wie vor Datensilos und inkonsistente Datenbestände. Controlling 4.0 hat daher das Ziel, alle relevanten Daten in einem integrierten System zusammenzuführen – eine „Single Source of Truth“. Durch die Verknüpfung von ERP-, CRM- und anderen operativen Systemen entsteht ein zentraler, konsistenter Datenpool. Einheitliche Definitionen und Kennzahlen stellen sicher, dass alle Beteiligten „dieselbe Sprache sprechen“. Auch externe Daten, etwa von Marktforschungsinstituten oder aus öffentlichen Quellen, lassen sich einbinden. Auf dieser Basis können Controller ganzheitliche Analysen erstellen und Zusammenhänge erkennen. Eine hohe Datenqualität wird durch automatisierte Prüfroutinen und klare Verantwortlichkeiten für die Datenpflege sichergestellt. Auch Aspekte wie Datensicherheit und Compliance müssen berücksichtigt werden. Der Aufbau einer „Single Source of Truth“ erfordert zunächst Investitionen, schafft aber die Grundlage für bessere Entscheidungen und effizientere Prozesse.

Effizientere Prozesse durch Robotic Process Automation und KI

Controlling 4.0 hat auch das Ziel, Routinetätigkeiten zu automatisieren und so Freiräume für anspruchsvollere Aufgaben zu schaffen. Robotic Process Automation (RPA) ermöglicht es, manuelle Prozesse wie das Sammeln, Prüfen und Aufbereiten von Daten durch Software-Roboter zu ersetzen. Die Roboter arbeiten schneller, zuverlässiger und rund um die Uhr. So lassen sich beispielsweise Belege automatisch erfassen und buchen oder Standardberichte erstellen. Auch die Prüfung von Rechnungen auf Plausibilität oder die Abstimmung von Konten kann automatisiert erfolgen. Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich zudem komplexere Aufgaben wie die Erkennung von Mustern oder Anomalien in den Daten bewältigen. Analytics Accounting, also die Anwendung fortschrittlicher Analysemethoden im Rechnungswesen, spielt hier eine zentrale Rolle. So kann etwa eine KI-gestützte Fraud Detection Analyse verdächtige Buchungen oder Auffälligkeiten in den Zahlungsströmen identifizieren und Alarm schlagen. Voraussetzung für die Automatisierung ist eine standardisierte, digitale Datenbasis. Auch müssen die Prozesse klar definiert und dokumentiert sein. Die frei werdende Zeit können Controller nutzen, um als strategische Partner des Managements Mehrwert zu schaffen. Dazu gehören anspruchsvolle Aufgaben wie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle oder die datenbasierte Optimierung von Prozessen. So verbindet Controlling 4.0 Effizienzsteigerung mit einer Aufwertung der Controllerrolle.