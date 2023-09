Wer heute als Unternehmen besonders auf digitale Werbemittel setzt, kommt am Content-Marketing nicht vorbei. Denn nur durch qualitative und ansprechende Inhalte kann man auch wirklich die entsprechende Zielgruppe erreichen, Beziehungen pflegen und neue Kunden gewinnen. Hochwertige und passende Beiträge und andere Werbemittel zu erstellen ist jedoch nicht immer so einfach, weshalb hier 5 Tipps für ein erfolgreiches Content-Marketing zur Kundengewinnung zusammengefasst sind.

1: Planung vorab

Ein gutes und erfolgreiches Content-Marketing beginnt ganz am Anfang, mit der Erstellung eines sogenannten Content-Plans. Dabei werden speziell folgende Meilensteine festgehalten:

Die Regelmäßigkeit der Uploads

Welche Art von Inhalte wann anstehen

Welche Themen behandelt werden

Auf welcher Plattform der Content erscheint

Da diese Planung, je nach Unternehmensgröße und Marketingbudget, sehr umfangreich sein kann, ist es ratsam, sich Unterstützung mittels Tools zu holen. Je strukturierter und genauer die Erstellung eines Content-Plans vonstattengeht, desto einfacher gestaltet sich die Ausführung.

2: Ziele festlegen

Des Weiteren gibt es vorab festzulegen, welche Ziele mit dem Content-Marketing erreicht werden wollen. Soll die Unternehmensbekanntheit gesteigert oder einfach nur neue Kunden akquiriert werden. Je nachdem gestaltet sich der Inhalt. Ein wichtiges Tool dabei ist die sogenannte Keyword-Recherche. Dabei kann mit Hilfe von bestimmten Programmen die Suchintention der Nutzer herausgefunden werden, die grundlegend für einen ansprechenden und erfolgreichen Content ist. Zudem erlangt man so zusätzliche Informationen zu Suchvolumen, Keyword-Difficulties und starken Konkurrenten.

3: Inhalte an die Zielgruppe anpassen

Sobald es zur Erstellung des Contents geht, muss darauf geachtet werden, dass die Inhalte zutreffend für die Zielgruppe sind. Demnach gibt es zuerst herauszufinden, wer überhaupt angesprochen und erreicht werden soll. Denn nur mit passenden Beiträgen können Nutzer gebunden werden, was folglich zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt und ein ausschlaggebendes KPI im online Marketing ist. Außerdem ist es wichtig abzuschätzen, ob der verwendete Sprachgebrauch als auch bestimmte Nischenthemen von der Zielgruppe verstanden werden.

4: Gut lesbarer Content

Der Großteil der Nutzer nimmt sich zu wenig Zeit, um Inhalte und Texte wirklich genau durchzulesen, sondern neigt dazu, Beiträge zu überfliegen. Mit diesem Wissen sollte man auch an die entsprechende Contentgestaltung herangehen, da man den überbringenden Inhalt so kurz und prägnant wie möglich vermitteln muss. Dabei können

Farbliche Hervorhebungen,

Unterüberschriften oder

Animationen

helfen. Dadurch wirkt ein Text gleich viel aufgelockerter und attraktiver, wodurch er sich leichter überfliegen lässt und man dennoch die wichtigsten Punkte aufschnappt. Ebenso ist der Einsatz von Bildern und Grafiken empfehlenswert. Allerdings gilt dabei, weniger ist mehr. Denn eine Überflutung an Farben, Text und Animationen kann genauso auch abschreckend wirken und vom eigentlichen Inhalt ablenken.

5: Inhalte analysieren

Im Zuge des Content-Marketings gehört es auch dazu, die Auswirkungen und Ergebnisse regelmäßig zu tracken und zu analysieren. Nur so gelangt man an die anfangs gesetzten Ziele.

Tipp: Auch hierbei kann der Einsatz von Marketing-Tools sehr nützlich sein!

Denn in den meisten Fällen braucht es mehrere Anpassungen und entsprechende Maßnahmen, bis man zu einer erfolgreichen Strategie gelangt. Noch dazu tauchen in der digitalen Welt immer wieder neue Trends und weitere Neuheiten auf, die man stets berücksichtigen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb ist es auch notwendig, neue Wege auszuprobieren und den Nutzern abwechslungsreichen Content zu bieten. Ebenso muss die Zielgruppe und deren Interaktionen stets beobachtet werden, da es dabei genauso zu Änderungen kommen kann.

Fazit

Ein erfolgreiches Content-Marketing ist für Unternehmen in der heutigen Zeit von äußerster Wichtigkeit, gerade wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Denn folglich lässt sich dadurch eine Präsenz aufbauen, die Reichweite erweitern und effektive Kundenpflege betreiben. Damit dies gelingt und festgelegte Marketingziele umgesetzt werden können, müssen ein paar Dinge beachtet werden. So ist es notwendig, einen ausgefeilten und strukturierten Content-Plan anzufertigen und die entsprechende Zielgruppe ausfindig zu machen. Basierend darauf werden dann die entsprechenden Inhalte erstellt, die sich jedoch nach den Nutzern richten sollen. Auch die Aufbereitung der Beiträge spielt eine ausschlaggebende Rolle, da sie zum einen sowohl gut leserlich als auch die wichtigsten Informationen kurz und knapp darstellen müssen. Ob eine Content-Marketing-Strategie funktioniert, wird mittels Analysen und Trackings herausgefunden. Dadurch können folglich entsprechende Maßnahmen und Anpassungen vorgenommen werden, was zu besseren Ergebnissen und dem Erreichen der Unternehmensziele führt.