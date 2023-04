Anlagenplanung in der Industrie: Deshalb lohnt sie sich wirklich

Industrielle Anlagen entstehen nicht einfach aus dem Nichts. Sie sind mit viel Planung und hohen Investitionen verbunden. Unternehmen können die Planung entweder vollständig selbst realisieren oder sie in die Hände von Experten für Anlagenplanung legen. Heutzutage ist es üblich, dass externe Hilfe in Anspruch genommen wird.

Denn eine interne Lösung ist nur dann realistisch, wenn Unternehmen so viele Standorte und Anlagen planen, dass sich eine eigene Abteilung für die Planung lohnt. Oft ist es einfacher und sinnvoller, sich Expertenhilfe einzukaufen. Die industrielle Anlagenplanung kann so ihre volle Kraft entfalten.

Rechtzeitige Planung kann die Umsetzung erleichtern

Firmen entscheiden sich selten spontan dafür, neue Anlagen zu kreieren. Es handelt sich fast immer um einen langjährigen Prozess. Doch leider kommt es immer wieder vor, dass Unternehmen neue Anlagen mittelfristig haben wollen, aber die konkrete Planung aufschieben.

Je früher die Anlagenplanung an die eigene Planungsabteilung oder die externen Experten gegeben wird, desto mehr Faktoren können optimiert werden. Denn schon die Wahl des Standorts hat großen Einfluss auf die Konstruktion der Anlagen und die zu erwartenden Kosten. Ein realistischer Zeitplan kann so ebenfalls erwartet werden. Denn in der Anlagenplanung spielen viele Dienstleister eine Rolle, die koordiniert werden und verfügbar sein müssen.

Bau- und Genehmigungsverfahren nicht aufschieben

Anlagenplaner legen ihren Kunden meist verschiedene Optionen vor. Die Konzeptstudien sind somit wichtiger Teil des Prozesses. Dabei geht es unter anderem darum, einen Standort zu finden und Genehmigungschancen einzuschätzen. Denn nicht jede Anlage kann überall problemlos gebaut werden.

Somit kümmern sich Anlagenplaner eben nicht nur um die technischen Aspekte des Engineerings. Machbarkeitsstudien und Budgetplanung sind ebenfalls Teil des Leistungspakets. Wie viel ein Anlagenplaner leisten kann, ist natürlich sehr unterschiedlich. 3D-Scanverfahren oder die tatsächliche Umsetzung aller Pläne im Projektmanagement sind Leistungen, die jeder gute Anlagenplaner bieten sollte.

Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen zentral regeln

Teil der Anlagenplanung ist das Koordinieren von verschiedenen Partnern. Betriebsleiter, Architekten, Elektriker, Umweltbeauftragte, Bauleiter – es gibt diese und viele weitere Menschen, die an einem solchen Projekt beteiligt sind. Sie müssen Zugang zu wichtigen Informationen haben und ihre Jobs natürlich auch einwandfrei erledigen.

Dieses Projektmanagement kann durch ein Unternehmen selbst übernommen werden. Wird auch diese Aufgabe in die Hände der Anlagenplaner gelegt, sollte auf Erfahrung gesetzt werden. Gute Anlagenplaner sind selbst interdisziplinär aufgestellt, weshalb auch das Koordinieren verschiedener Interessengruppen kein Problem ist.

So arbeiten bei guten Anlagenplanern unter anderem Experten für Wirtschaft, Ingenieurwesen und Bauplanung. Je mehr Wissen und Erfahrung schon in der Planungsphase zusammenkommen, desto wahrscheinlicher wird ein sicheres, nachhaltiges und umsetzbares Konzept für die neue Anlage. Natürlich geht es auch darum, neueste Technologien zu verwenden und zukunftsorientiert zu planen.

Versierte Partner ermöglichen nachhaltige Lösungen in der Anlagenplanung

Eine Anlage, die heute geplant wird, soll noch Jahrzehnte in Betrieb sein. Somit reicht es nicht, nur auf heute zu schauen. Konzepte für Anlagenplanung müssen aus mehreren Gründen nachhaltig sein. Zum einen sind da finanzielle Interessen: Auf keinen Fall soll die neue Anlage zur Kostenfalle werden. Minderwertige Materialien und suboptimale Produktionsabläufe sind ein No-Go.

Nachhaltigkeit ist aber auch politisch relevant und wird es bleiben. Schon beim Bau einer Anlage müssen viele behördliche Auflagen erfüllt werden – diese werden in Zukunft und im laufenden Betrieb im Zweifel eher noch anspruchsvoller. Somit kann die Planung einer nachhaltigen und energiesparenden Anlage später vor Problemen bewahren.

Nachhaltigkeit ist aber auch eine Sache der Unternehmensphilosophie. Viele Firmen wollen durch neueste Technologien energiesparender arbeiten. Die besten Anlagenplaner beachten dies nicht nur direkt, sondern auch perspektivisch. Flexible Anlagenkonzepte und Skalierbarkeit sind somit absolute Pflicht.