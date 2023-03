Die Rürup-Rente für Selbstständige

Grundsätzlich gibt es für Selbstständige unterschiedliche Möglichkeiten für die private Altersvorsorge. Neben der klassischen gesetzlichen Rentenversicherung gibt es auch viele Möglichkeiten für eine private Rentenversicherung. Eine Möglichkeit, die in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist, ist die Rürup-Rente.

Was ist die Rürup-Rente?

Die Rürup-Rente ist eine private kapitalgedeckte Rentenversicherung. Diese führt zu einer lebenslangen monatlichen Rente. Sie wird auch Basisrente genannt und gehört somit zur Basisvorsorge. In der Ansparphase zahlen die Selbstständigen regelmäßig Geld in einen Vertrag, welcher mit einem Versicherer geschlossen wird. Diese Ansparphase wird vom Staat gefördert und wie die gesetzliche Rentenversicherung besteuert.

Genauso wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung können Selbstständige bis zur Rente nicht auf das eingezahlte Geld zurückgreifen. Die Beiträge werden also frühestens ab der Vollendung des 62. Lebensjahres ausgezahlt. Ebenfalls ist es nicht einfach möglich, den Vertrag einfach zu beenden. Er kann nur beitragsfrei gestellt werden. Wichtig ist hierbei, dass die Rentenansprüche nicht übertragbar, veräußerbar, beleihbar oder vererbbar sind.

Was für Arten gibt es?

Die Rürup-Rente kann in verschiedenen Varianten abgeschlossen werden. Zu diesen gehört zum Beispiel die Basisrente mit und ohne Hinterbliebenenschutz. Es handelt sich hier also um eine klassische Rentenversicherung, die mit einer Hinterbliebenenrente ergänzt werden kann. Hinterbliebenenrente bedeutet hierbei, dass der Partner oder die Kinder (minderjährig oder noch in der Ausbildung) beim Tod des Versicherten eine Rente erhalten.

Eine andere Möglichkeit ist die fondsgebundene Basisrente. Diese ist etwas risikoreicher, denn die eingezahlten Beiträge werden in Aktien- oder Investmentfonds investiert. Sobald ein Selbstständiger in Rente geht, wird der Wert des bisher angesparten Vorsorgekapitals ermittelt und wie eine klassische Rentenversicherung angelegt. Die Höhe der Rente ist also in enger Verbindung mit der Entwicklung der Fonds bzw. der Börse.

Für wen lohnt sich eine Rürup-Rente?

Eine Rürup-Rente kann grundsätzlich jeder abschließen. Besonders vorteilhaft ist sie jedoch vor allem für Freiberufler und Selbstständige. Grund hierfür ist die starke Flexibilität in Bezug auf die Einzahlungen und der Ausgestaltung der steuerlichen Förderungen. Gerade Selbstständige und Freiberufler mit einem hohen Einkommen haben hier Vorteile. Diese können die Einzahlungen von der Steuer absetzen und so die Steuerlast senken.

Autor: Annalena Rüsche