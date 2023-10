Geldanlage im Wandel der Zeit: Warum Gold auch in einer digitalen Welt seinen Glanz behält

In einer Welt, die von der Digitalisierung geprägt ist, verändert sich die Art und Weise, wie wir unser Geld anlegen. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, wie Investoren ihr Geld anlegen können. Diese neuen Möglichkeiten bringen aber auch neue Herausforderungen mit sich. Denn genauso schnell, wie die Kurse steigen, können sie auch wieder sinken. Besonders beliebt in den letzten Jahren waren die Kryptowährungen. Hierzu zählen zum Beispiel Bitcoin, Ether und Thether. Trotz dieser Entwicklung setzen heute noch viele Investoren auf klassische Geldanlagen. Aber welche Vor- und Nachteile bieten traditionelle Anlagemöglichkeiten im Vergleich zu digitalen Alternativen wie ETFs oder Kryptowährungen? Und wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Handel mit physischem Gold aus?

Die Bedeutung von Geldanlage im Wandel der Zeit

Die Bedeutung von Geldanlage hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Während früher traditionelle Anlagemöglichkeiten wie Aktien, Immobilien und Gold im Vordergrund standen, spielen heute digitale Alternativen eine immer größere Rolle. Insbesondere der Aufstieg digitaler Zahlungsmittel hat Auswirkungen auf die Geldanlage: Investoren müssen sich mit neuen Möglichkeiten wie Kryptowährungen und ETFs auseinandersetzen. Gerade die digitalen Währungen wie Bitcoin eröffnen Investoren neue Möglichkeiten, ihr Portfolio zu diversifizieren.

Ronny Wagner, Finanzexperte und Gründer der Schule des Geldes e.V., erkennt jedoch einige Risiken bezüglich der Kryptowährungen: “Dass Kryptowährungen dezentral, glaubensbasiert und virtuell gleichermaßen sind, kann auch eine fatale Mischung sein. Selbstverständlich hat der dezentrale Charakter seinen Charme. Doch für eine Anlageklasse, die rein wegen des schieren Glaubens an ihren Wert existiert, bedeutet dies auch: Es gibt keinen Verantwortlichen.”

Dennoch sollte man sich als Anleger auch mit den digitalen Alternativen auseinandersetzen und überlegen, welche Chancen sie bieten können. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum bieten beispielsweise die Möglichkeit, in eine digitale Währung zu investieren und von deren Wertsteigerung zu profitieren. Auch ETFs (Exchange Traded Funds), die breit diversifiziert sind und passiv verwaltet werden, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei Anlegern. Grund hierfür sind die schnell lockenden Gewinne. Allerdings kann die Volatilität von Kryptowährungen schnell zu hohen Verlusten führen und ETFs bergen ebenfalls das Risiko von Kursschwankungen und möglichen Verlusten.

Traditionelle Anlagemöglichkeiten versus digitale Alternativen: Vor- und Nachteile für Investoren

Trotz des digitalen Wandels bleibt Gold auch heute relevant, da es durch seine Stabilität und Werterhaltung als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit dient. Im Vergleich zu digitalen Alternativen bietet physisches Gold zudem den Vorteil, dass es nicht von Hackerangriffen oder Systemausfällen betroffen ist. Gold als Geldanlage unterliegt im Gegensatz zu digitalen Währungen keiner technischen Abhängigkeit von einem Netzwerk oder einer Plattform, die anfälliger für Hackerangriffe oder Ausfälle sein können. Es behält seinen Wert unabhängig davon, ob es physisch gehalten oder in Form von Zertifikaten erworben wird. Für den Wert von Gold als Anlageform spricht unter anderem seine Wertbeständigkeit im Vergleich zu anderen Vermögenswerten wie Aktien oder Immobilien. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation hat sich gezeigt, dass der Wert von Gold tendenziell steigt, während andere Anlagen an Wert verlieren können. Diese Eigenschaft macht es zu einer beliebten Absicherung gegen unsichere Märkte.

Trotz vieler Vorteile gibt es auch Risiken bei der Geldanlage in physisches Gold. Die Lagerung kann teuer werden und es besteht eine gewisse Gefahr durch Diebstahl oder Verluste beim Transport. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass Gold auch in einer zunehmend digitalisierten Welt eine relevante Anlageform bleibt, insbesondere für Investoren auf der Suche nach Stabilität und Werterhaltung ihres Vermögens.

Wie sich die Digitalisierung auf den Handel mit physischem Gold auswirkt

Die Digitalisierung beeinflusst den Handel mit physischem Gold. So gibt es mittlerweile Online-Plattformen, über die Gold gekauft und verkauft werden kann. Der Trend zu kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten wie Apple Pay oder Google Wallet erleichtert ebenfalls den Handel mit physischem Gold. Allerdings bergen digitale Transaktionen auch Risiken, etwa durch Hackerangriffe oder Betrug.

Bei der Geldanlage ist es daher sinnvoll, das Portfolio breit zu diversifizieren. Dazu gehören neben neuen digitalen Anlagen wie Kryptowährungen auch traditionelle, stabile Anlagen wie Gold.