Kooperation für zukunftsorientierte Personalentwicklung: Ein einheitlicher Ansatz von THE GROW und INU Innovative University

Am 24. September 2024 wurde die strategische Partnerschaft zwischen dem THE GROW Entrepreneurs Club und der INU Innovative University offiziell bekanntgegeben. Diese Kooperation hat zum Ziel, die mittelständische Wirtschaft Deutschlands durch innovative Ansätze in der Personalentwicklung zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde eine Akademie gegründet und der neue Studiengang „GROWpreneur“ ins Leben gerufen. Im Fokus der Kooperation steht das neu entwickelte „Work&Grow-4+1“-Modell, das Unternehmen dabei hilft, flexible Arbeitszeitmodelle mit effektiven Weiterbildungsmaßnahmen zu verknüpfen.

Personalentwicklung als Schlüssel zu Erfolg

Wolfgang Bosbach, der als Schirmherr fungiert, betont: „Lebenslanges Lernen ist unerlässlich, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.“ Diese Herausforderung betrifft sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Die Partnerschaft zielt darauf ab, innovative Lösungen zu schaffen, um dem Bedarf an qualifizierten Fachkräften gerecht zu werden.

Mitarbeiterorientierung im Mittelstand

Die Bedeutung der Mitarbeiter ist unbestritten und wird von Bernhard Schindler, Gründer und CEO von THE GROW, unterstrichen: „Unternehmen, die sich nicht auf ihre wertvollsten Ressourcen – ihre Mitarbeiter – konzentrieren, werden zunehmend Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Die Kooperation mit der INU zielt darauf ab, durch maßgeschneiderte Bildungsangebote nicht nur die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu fördern. Dabei werden soziale, gemeinwohlorientierte und ökologische Aspekte stets berücksichtigt.

Das „Work&Grow-4+1“-Modell im Detail

Das „Work&Grow-4+1“-Modell stellt einen innovativen Ansatz dar, der es Unternehmen ermöglicht, eine 4-Tage-Arbeitswoche mit einem zusätzlichen Weiterbildungstag zu kombinieren. Dieses Modell fördert eine bessere Work-Life-Balance und bietet gleichzeitig Optionen für gezielte berufliche Weiterentwicklung. Die Anpassungsfähigkeit dieses Modells an die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen ist ein entscheidendes Merkmal, das intensive Weiterbildung in Zeiten geringerer betrieblicher Auslastung ermöglicht.

Flexibilität durch digitale Bildung

Die INU Innovative University bietet als moderne Online-Hochschule die idealen Rahmenbedingungen für nachhaltige Weiterbildung. Das Portfolio umfasst hochschulzertifizierte Weiterbildungen, Zertifikatskurse sowie den „GROWpreneur-Bachelor“, der speziell für mittelständische Unternehmen konzipiert wurde. Durch interaktive, KI-gestützte Lernmethoden wird den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, ihre Lernprozesse effizient zu gestalten und jederzeit auf die Inhalte zuzugreifen.

Know-how-Transfer und Praxisanbindung

Die fortschrittlichen Lerninhalte verbinden wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Mitglieder von THE GROW engagieren sich als Dozenten und bringen ihre Erfahrungen in den Bildungsprozess ein, unterstützt von Fachleuten der INU. Dies fördert den Know-how-Transfer und stärkt die Relevanz der Lerninhalte für die Praxis.

Perspektiven für die Zukunft

Die Kooperation zwischen THE GROW und der INU ist eine bedeutende Initiative zur Förderung der Personalentwicklung im deutschen Mittelstand. Durch flexible Weiterbildungsangebote werden nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig gesteigert. Wolfgang Bosbach mahnt: „Wir müssen uns heute auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten, um attraktive Bedingungen für die Gewinnung und Bindung von Talenten zu schaffen.“

Offizieller Start und nächste Schritte

Das Bildungsportfolio startet am 1. Oktober 2024, und Interessierte können sich ab sofort über die Webseiten von THE GROW und INU für die neuen Programme anmelden. Diese Kooperation setzt neue Maßstäbe in der Personalentwicklung und trägt entscheidend zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.the-grow.de und www.inu.de.

Quelle: GROW Innovation Sustainable Verwaltungsgesellschaft mbH