Elektroautos als umweltbewusste Firmenfahrzeuge

Nachhaltigkeit spielt spätestens nach “Fridays for future” und den “Klimaklebern” eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die Einsparung von Emissionen und das nachhaltige Wirtschaften mit Ressourcen ist in den vergangenen Monaten zu einem starken Diskussionsthema geworden. Trotzdem ist es so gut wie jedem klar, dass wir langfristige Schritte einführen müssen, damit wir nachhaltiger handeln. Dabei sind jedoch nicht nur die privaten Haushalte angesprochen, sondern auch Unternehmen. Möglichkeiten, um die Nachhaltigkeit in Unternehmen zu steigern, gibt es viele. Eine Möglichkeit hierfür ist der Umstieg der Firmenfahrzeuge von Verbrennern auf Elektroautos.

Die Vorteile eines Elektroautos als Firmenfahrzeug

Elektroautos waren lange Zeit sehr umstritten in der Gesellschaft und wurden nur von wenigen in Betracht gezogen. Jedoch änderte sich die Meinung der meisten in den vergangenen Jahren enorm. Als großer Vorteil der Elektrofahrzeuge lassen sich die geringeren CO2-Emissionen nennen, die für den Umweltschutz ungemein wichtig sind. Neben dem positiven Effekt auf die Umwelt, bieten Elektroautos weitere entscheidende Vorteile im Vergleich zu Verbrennern. Zu diesen gehören die geringeren Kosten für das “Tanken”, denn Strom ist auch heute noch deutlich günstiger als Benzin oder Diesel. Genauso fallen für ein Elektroauto geringere Betriebskosten an. So gibt es einen komplett steuerfreien Zeitraum von 10 Jahren für Elektroautos, die bis zum 31.12.2025 zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit sind, höchstens jedoch bis zum 31.12.2030.

Frühere Gegenargumente, wie zum Beispiel die geringere Auswahl an Elektroautos, können heute widerlegt werden. So gibt es mittlerweile eine breite Auswahl an verschiedenen Modellen und Marken bei Elektrofahrzeugen, egal ob kleine Cityflitzer oder ein SUV. Bei vielen Anbietern gibt es zahlreiche Wahlmöglichkeiten, die sich an die Bedürfnisse der Unternehmen anpassen können. Auch die Reichweite der einzelnen Fahrzeuge konnte in den vergangenen Jahren gesteigert werden und so gestalten sich auch Dienstreisen mit den Fahrzeugen deutlich einfacher und angenehmer. Die Elektromobilität bietet Unternehmen also nicht nur umweltfreundliche Vorteile. Vielmehr geht es auch um Kostenersparnisse in Bezug auf Steuern und Treibstoff.