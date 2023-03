Wo Reiche Urlaub machen

Das Geschäft läuft blendend, der Umsatz steigt, die Gewinnausschüttungen sind hoch. Kein Wunder, dass man sich mit dem einen oder anderen Reisetrip die Zeit versüßen will. Doch wo machen die Reichen eigentlich Urlaub. Sind es Orte, die von Glitzer und Glamour geprägt sind oder sind es eher abgeschiedene Orte.

Beliebte Reiseziele für Reiche

Die Reichen machen oft Urlaub an exklusiven Orten, die für ihre Schönheit, Abgeschiedenheit und Luxus bekannt sind. Natürlich sind die Geschmäcker selbst beim wohlhabenden Teil der Bevölkerung. Doch die Muster ähneln sich, wenn man sich die Reiseziele anschaut.

Einige der beliebtesten Reiseziele für wohlhabende Reisende sind:

Monaco: Monaco ist ein kleines Fürstentum an der französischen Riviera und ein beliebtes Ziel für die Superreichen. Hier finden Sie einige der exklusivsten Hotels, Restaurants und Geschäfte der Welt sowie ein pulsierendes Nachtleben. Dubai: Dubai ist eine aufstrebende Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ein weiteres Ziel für wohlhabende Reisende. Hier finden Sie einige der höchsten Wolkenkratzer der Welt, luxuriöse Einkaufszentren und erstklassige Restaurants. Sardinien, Italien: Sardinien ist eine der schönsten Inseln im Mittelmeer und ein beliebtes Ziel für wohlhabende Reisende. Hier finden Sie einige der exklusivsten Strandclubs, Yachthäfen, exklusive Ferienhäuser und Resorts der Welt. Aspen, Colorado: Aspen ist ein bekanntes Skigebiet in den Rocky Mountains und ein beliebtes Ziel für wohlhabende Skifahrer. Hier finden Sie einige der besten Skipisten, luxuriöse Chalets und ein pulsierendes Nachtleben. Tropez, Frankreich: St. Tropez ist ein malerisches Fischerdorf an der französischen Riviera und ein weiteres Ziel für wohlhabende Reisende. Hier finden Sie einige der exklusivsten Yachthäfen, Boutiquen und Restaurants der Welt. Maldives: Die Malediven sind ein Paradies im Indischen Ozean und ein beliebtes Ziel für wohlhabende Reisende. Hier finden Sie einige der exklusivsten Überwasser-Bungalows, Strände und Resorts der Welt. Hawaii: Hawaii ist ein Traumziel für viele Reisende und auch bei den Reichen und Berühmten sehr beliebt. Hier finden Sie einige der schönsten Strände der Welt, luxuriöse Resorts und eine einzigartige Kultur.

Dies sind nur einige der beliebtesten Reiseziele für wohlhabende Reisende. Es gibt viele weitere Orte auf der Welt, die für ihre Exklusivität und ihren Luxus bekannt sind.

Die teuersten Rundreisen der Welt

Ein Beispiel für eine sehr teure Rundreise ist die „Ultimate World Cruise“ von Viking Cruises. Diese Reise dauert 245 Tage und führt durch 59 Länder auf sechs Kontinenten. Die Kosten für diese Rundreise beginnen bei etwa 90.000 Euro pro Person und können je nach Kabinentyp und Extras auf über 200.000 Euro steigen.

Die Reise beinhaltet Unterbringung in luxuriösen Kabinen, alle Mahlzeiten, Getränke und Aktivitäten an Bord, Privattransfers und Ausflüge an Land, spezielle Veranstaltungen und kulturelle Erlebnisse, sowie Zugang zu exklusiven Bereichen auf dem Schiff. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Preise stark variieren können und von verschiedenen Faktoren abhängen.

Es gibt auch andere teure Rundreisen, die in verschiedenen Teilen der Welt angeboten werden, wie zum Beispiel Safaris in Afrika, Kreuzfahrten in der Antarktis oder Expeditionen in entlegene Gebiete wie die Arktis. Diese Reisen können ebenfalls sehr teuer sein und oft auch mehrere Wochen oder Monate dauern.