Sticker als wichtige Werbemethode

Unternehmen gestalten ihre Marketingmaßnahmen mittlerweile sehr aufwändig. Jedoch müssen nicht immer sehr teure und außergewöhnliche Werbemaßnahmen her, damit sie erfolgreich werden. Auch eher unscheinbare Marketingmaßnahmen können zu einem großen Erfolg führen.

Hierzu ein Beispiel: Auf der Social-Media-Plattform TikTok ist in den vergangenen Monaten ein Sticker vom Bundesland Baden-Württemberg viral gegangen. Die Aufschrift “Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?” sorgte bei vielen Menschen für ein Lachen. Der Sticker wurde an verschiedenen bekannten Orten in der Welt geklebt und sorgte so gerade bei den deutschen Besuchern für Aufmerksamkeit. Ziel der ganzen Aktion war es, die Aufmerksamkeit für den Urlaub in Baden-Württemberg zu steigern.

Sticker als vielseitiges Werbeprodukt

Egal ob als Produktverpackung, Geschenkverpackung oder auch als Marketingmaßnahme, Sticker sind vielseitig einsetzbar. Gerade die verschiedenen Möglichkeiten der Gestaltung von Aufklebern sorgen hierbei für die hohe Vielseitigkeit. Unternehmen können zwischen verschiedenen Formen, Farben, Schriften und Mustern auswählen. Gleichzeitig gibt es verschiedene Materialien, die zum Beispiel eine matte oder gläzende Oberfläche haben. Einer kreativen Gestaltung von Stickern sind kaum Grenzen gesetzt.

Sticker können, wenn sie kreativ und außergewöhnlich erstellt werden, einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Das Beispiel oben vom Bundesland Baden-Württemberg zeigt, dass ein kreativer Spruch sehr erfolgreich sein kann. Deshalb sollten Unternehmen, wenn Sie Aufkleber erstellen, immer darauf achten, sich mit den gestalterischen Maßnahmen von anderen abzusetzen.

Die Vorteile von Stickern als Marketingmaßnahme

Sticker bringen einige Vorteile für Unternehmen mit. Hierzu zählt vor allem, dass Aufkleber eine sehr kostengünstige Marketingmaßnahme ist. Gleichzeitig müssen die Unternehmen keine riesen Kampangen planen, damit die Sticker erfolgreich sind. Aufkleber lassen sich häufig sehr schnell und einfach gestalten und bieten somit gerade für kleinere Unternehmen Chancen.

Jedoch können nicht nur Unternehmen Aufkleber erstellen und nutzen. Auch im Alltag können diese praktisch sein, zum Beispiel um mehr Ordnung zuhause zu schaffen. Kisten können beklebt werden oder die Sticker können für den Briefkasten benutzt werden. Genauso sind Aufkleber für Hochzeiten oder Feiern praktisch. Egal ob als Einladung, für Kerzen oder für die Tischdeko, Sticker können überall verwendet werden.