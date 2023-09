In einer sich rasch wandelnden Geschäftswelt verändern sich die Anforderungen an das Personal. Während Finanzdienstleister intensiv nach IT-Fachkräften suchen, steht die Kombination von IT- und Finanzwissen im Mittelpunkt. Das richtige Job-Match zu finden, wird zur Herausforderung. Doch innovative, KI-gestützte Recruiting-Plattformen versprechen, genau diese Lücke mit einem Fokus auf IT und Finanzen zu schließen.

Klassisches Recruiting ist zeit-, personal- und kostenintensiv

Überall fehle es an geeigneten Neuzugängen. Insbesondere der zunehmende Fachkräftemangel in Bereichen wie Tech und der Finanzwirtschaft erfordert mittlerweile eine Abkehr von klassischen Rekrutierungsansätzen, die meist nicht nur enorm zeitaufwändig sind, sondern auch essenzielle personelle und finanzielle Ressourcen binden. Kaum ein Unternehmen hat heute noch die Zeit, sechs Wochen, oder bei IT-Stellen bis zu sieben Monate, auf die Besetzung einer wichtigen, vakanten Expertenposition zu warten. Zudem steht größtmögliche Kosteneffizienz auf der täglichen To-Do-Liste der Unternehmen.

Die Unternehmen des Finanzsektors stellen hohe Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die neu eingestellten Fachkräfte nicht nur über umfassende Qualifikationen verfügen, sondern auch genau die Fähigkeiten mitbringen, die für die jeweilige Position erforderlich sind. Eine Fehlbesetzung kann schwerwiegende Folgen haben, nicht nur im Hinblick auf Produktivitätsverluste, sondern auch aufgrund der zusätzlichen Ressourcen und der Zeit, die in einen erneuten Rekrutierungsprozess investiert werden müssen. In diesem speziellen Bereich ist es daher von unschätzbarem Wert, von Anfang an die richtige Entscheidung zu treffen.

KI-gestützte Plattformen ermöglichen zuverlässige Job-Matches

Dank der Integration moderner technologischer Entwicklungen wie KIs gibt es für Unternehmen mit spezifischen Stellenanforderungen inzwischen Recruiting-Tech-Plattformen, die mithilfe Algorithmen die Anforderungen der Unternehmen mit den beruflichen Kompetenzen der Arbeitssuchenden abgleichen und beide Parteien bei hoher Übereinstimmung zusammenbringen. Mit maschineller Unterstützung können bedeutend größere Datenbanken und Bewerberpools nach den passendsten Kandidaten geprüft werden.

Eine solche Plattform ist ONE HIRING, die Tech-Recruiting on Demand für Unternehmen und arbeitssuchende Fachkräfte anbietet. Das Unternehmen hat sich vor allem auf die Zukunftsbereiche IT, Finanzen und Legal spezialisiert und eine entsprechende Plattform entwickelt, auf der Unternehmen über ihr Profil offene Stellen ausschreiben und eine Liste mit passenden Kandidatinnen und Kandidaten erhalten, die von der eingesetzten KI aufgrund ihrer Fähigkeiten dem Unternehmen zugeordnet werden.

Damit solche Datenbanken aufgebaut werden können, braucht es natürlich die zweite Seite der Medaille, nämlich die Stellensuchenden. Auch sie erstellen kostenlos und anonym ein Profil, in das sie alle ihre beruflichen Vorzüge eintragen. Ein Algorithmus gleicht diese Angaben dann mit den Stellenanforderungen von rund 33.000 Arbeitgebern ab. Eine Besonderheit ist, dass sich die Unternehmen bei den Jobsuchenden „bewerben“, indem sie eine Anfrage schicken, ob ein weiterer Kontakt gewünscht ist.

Personalisiertes Recruiting durch Success Manager:innen

Eine Besonderheit des Düsseldorfer HR-Tech-Unternehmens ONE HIRING neben dem Fokus auf bestimmte Branchen ist der Einsatz von spezialisierten Success Manager:innen. Diese sind für die Identifizierung und Prüfung geeigneter Profile verantwortlich. Mit Hilfe einer firmeneigenen Datenbank und KI-Unterstützung erstellen sie einen maßgeschneiderten Kandidatenpool. Dies ermöglicht eine schnelle und passgenaue Vermittlung von geeigneten Fachkräften an Unternehmen.

Success Manager:innen tragen eine hohe Verantwortung im Rekrutierungsprozess. In ihren Händen liegt die Betreuung des Bewerbungsprozesses sowie die Begleitung der ‚Candidate- & Client-Journey‘. In diesem Rahmen führen sie Gehaltsverhandlungen mit dem Ziel, eine für beide Seiten möglichst zufriedenstellende Lösung zu finden. Sie fungieren als Schnittstelle zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten und dem Unternehmen. Aus dieser Position heraus ist es ihnen möglich, mit allen Beteiligten auf Augenhöhe zu kommunizieren.

KI und Algorithmen auf der einen Seite und Success Managerinnen und Manager auf der anderen Seite ergänzen sich im Rekrutierungsprozess. Nur durch technische Innovation ist es heute möglich, innerhalb kürzester Zeit Jobsuchende herauszufiltern, die beispielsweise über IT-Kenntnisse und gleichzeitig über fundiertes Finanzwissen verfügen. Während der KI-gesteuerte Algorithmus die Vorauswahl der geeigneten Stellensuchenden übernimmt, sorgen die Success Managerinnen und Manager mit ihrer Erfahrung für einen reibungslosen Ablauf der Stellenvermittlung und des Rekrutierungsprozesses.

Hybridlösung als zukunftsfähiges Konzept in Sachen Fachkräfte-Recruiting

ONE HIRING zählt mit jährlich über 1.500 erfolgreich vermittelten Fachkräften aus den Bereichen IT und Finanzen zu den führenden Unternehmen im Bereich Recruiting. Vor mehr als einem Jahrzehnt als klassische Personalberatung gegründet, hat sich das Unternehmen inzwischen zu einer innovativen Softwareplattform weiterentwickelt. Das Unternehmen ist in Deutschland, Großbritannien und den USA aktiv und beschäftigt derzeit über 160 HR-Expertinnen und -Experten. Gerade weil sich der Fachkräftemangel im IT- und Finanzbereich nicht von heute auf morgen beheben lässt, sind KI-basierte Rekrutierungskonzepte, die durch menschliche Kompetenz unterstützt werden und auf spezielle Branchen ausgerichtet sind, für den Arbeitsmarkt unverzichtbar.