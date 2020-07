Geokodierung gewinnt immer mehr an Relevanz

Geokodierung ist die Umwandlung einer Ortsbeschreibung, wie z.B. der physischen Adresse, in einen präzisen Ort auf einer Karte, d.h. in ein Koordinatensystem, falls Sie es noch nicht kennen. Mit der Geokodierung eines oder mehrerer Standorte entstehen geographische Merkmale mit spezifischen Attributen, die für die räumliche Analyse verwendet werden können. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum Geokodierung für Ihr Unternehmen wichtig ist und wie Egon Ihnen helfen kann.

Das Geokodierungsverfahren der Software

Die Umkodierung von geografischen Daten ist die Analyse von Geodaten über jeden geografischen Standort, der durch präzise Kartenkoordinaten gekennzeichnet ist, während es sich bei Kundendaten um den Abruf von Firmenkundendaten auf der Grundlage territorialer Informationen handelt.

Eine andere Art der Geokodierung ist die kartographische Darstellung, die die Kartographie und die Möglichkeit der Einsicht in territoriale Daten über potenzielle Kunden oder Konkurrenten untersucht.

Inwiefern Geokodierung für das Unternehmen von Vorteil ist

Die Geokodierung hilft ihnen, Unternehmens- und Marktdaten im Kontext des Standorts zu visualisieren, so dass aufschlussreichere Entscheidungen hinsichtlich Orientierung, Netzwerken und Risiko getroffen werden können. Genaue Geokodierung kann neue Erkenntnisse über Kunden und Interessenten liefern. Die Geokodierungs-, Kartierungs-, Daten- und Analysefähigkeiten von Egon Software sorgen für Genauigkeit und Vertrauen bei fast allen Geschäftsentscheidungen.

Mit Geolokalisierungssoftware von Egon das Geschäft verbessern

Geolokalisierungssoftware wird heute in vielen verschiedenen Bereichen dringend benötigt. Unsere Geolokalisierungssoftware Egon ist in der Lage, all diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfüllen und mit Daten aus jedem Land der Welt zu interagieren.

Egon ist eine komplette Software-Suite, die wertvolle Hilfe bei der Geolokalisierung von territorialen Daten für jede Region der Welt bietet.

Unser Softwarepaket für Datenqualität kann insbesondere auch die unterschiedlichsten Geschäftsfunktionen unterstützen:

Adress-Standardisierung

Datenvervielfältigung

Zuweisung präziser geographischer Koordinaten

Integration von Daten aus verschiedenen Quellen

Selbstvervollständigung fehlender Daten

Egon lässt sich nahtlos in jede Art von Unternehmensarchitektur integrieren und ist perfekt an jedes Betriebssystem und jede Verwaltungssoftware anpassbar.

Kurz gesagt, von der einfachen Datenanalyse über Verteilungstechniken bis hin zur Geschäfts- und Kundenverwaltung gibt es ein breites Spektrum von Anwendungen, für die Geokodierung eingesetzt werden kann. Die Geokodierung ist vor allem in den Bereichen Logistik, Transport und Geomarketing von grundlegender Bedeutung. Inzwischen sind einige sehr ausgeklügelte Logistikanwendungen verfügbar, mit denen der Weg der Güter detailliert und in Echtzeit verfolgt werden kann, so dass die Route durch die verschiedenen Zwischenstationen im Voraus effektiv geplant werden kann. Die korrekte Verfolgung von Adressen anhand der Straßennummer ermöglicht erhebliche Einsparungen an Ressourcen und Zeit.

Durch die automatische Sicherung der Egon-Software ermöglichen bestimmte Anwendungen für die Geo-Marketing-Forschung die Rekonstruktion aller wichtigen Daten über das kommerzielle Potenzial eines bestimmten Standorts oder Gebiets.