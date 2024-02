Gebrauchte Fräsmaschinen

Die Fräsmaschine ermöglicht die Fertigung und Bearbeitung komplexer Bauteile und Werkstücke, aber auch einfache Arbeiten wie das Bohren, Schneiden und Reiben. Gerade für die Serienfertigung sind die Modelle eine gute Wahl und in gebrauchter Form deutlich günstiger als die neuen Geräte.

Was ist eine Fräsmaschine?

Die Fräsmaschine gehört zu den Werkzeugmaschinen, die vielseitige Arbeiten erlaubt. Werkstoffe aus Metall, Holz und Kunststoff lassen sich detailgenau und präzise bearbeiten, während ein gezieltes Abtragen der Späne stattfindet. So gelingt mit der Fräsmaschine die Kreation einer bestimmten geometrischen Form. Das zum Schneiden benötigte Fräswerkzeug wird an der Maschine in rotierende Bewegungen versetzt und über das Werkstück geführt. Dafür besitzt die Fräsmaschine mindestens drei Vorschubrichtungen. Das überschüssige Material wird in Spänen abgetragen und das Ergebnis ist ein komplexer geometrischer Körper.

Welche Fräsverfahren gibt es?

Es gibt verschiedene Fertigungsverfahren, die mit dem Einsatz der Fräsmaschine möglich sind. Die moderne Steuerungstechnik erlaubt eine hohe Präzision. Gängige Fräsverfahren sind das CNC-Fräsen, das Profil-, Rund-, Schraub- und Formfräsen, das 3D-, Walzen-, Stirn- und Planfräsen. Für die gewünschten Arbeiten ist es wichtig, ein Modell zu wählen, das den hohen Anforderungen des jeweiligen Fertigungsverfahrens entspricht.

Die Einsatzmöglichkeiten der Fräsmaschine sind vielfältig und erstrecken sich über die Bearbeitung von Werkstoffen bis hin zur Fertigung von Getrieben, Gehäusen, Nuten und Passfedern. Auch zum Planen von Flächen und zur Herausarbeitung von Bildern, Strukturen und Mustern eignet sich die Maschine.

Aufbau der Fräsmaschine

Die Fräsmaschine gibt es in verschiedenen Bauweisen, wobei sich alle im Aufbau ähneln. Sie besitzen als Basis ein Maschinengestell, das als Gussbauteil verbaut wird, um Schwingungen und Vibrationen zu reduzieren. Das Gestell erhöht die Standsicherheit und besteht meistens aus mehreren modularen Schweißbauteilen. In das Gestell lässt sich beispielsweise der Kühlmitteltank integrieren.

Daneben besitzen Fräsmaschinen einen Maschinentisch für die Bearbeitung, eine Hauptspindel für Anforderungen der Bearbeitung, bei der Querbelastungen auftreten können, und verschiedene Führungen, die zur Genauigkeit der Bearbeitung eines Werkstücks beitragen. Über die Führungen lässt sich die Fräsmaschine über mehrere Stufen erhöhen, was erlaubt, die Bearbeitungsmöglichkeiten noch einmal zu steigern.

Sicheres Arbeiten durch hochwertige Modelle

Die Nutzung einer Fräsmaschine benötigt Erfahrung und Fachkenntnis. Dazu sind Sicherheitsmaßnahmen notwendig, um Verletzungen zu vermeiden. Beim Fräsen sind oftmals wegfliegende Späne der Fall, so dass hier eine geeignete Schutzkleidung notwendig ist. Zum Schutz der Augen ist das Tragen einer Schutzbrille ratsam. Auch im Bereich der Spannvorrichtung ist Vorsicht geboten, wenn das Werkstück entfernt wird.

Warum lohnt sich der Kauf einer gebrauchten Fräsmaschine?

Die Fräsmaschine ist hohen statischen Beanspruchungen ausgesetzt, so dass ein professionelles Gerät für alle Arbeiten die richtige Wahl ist. Für den Einsatz in Betrieben und Industrie ist die Anschaffung teuer. Die

Fräsmaschine gebraucht ermöglicht eine Kosteneinsparung mit der Nutzung modernster Geräteausführungen, die mit einer hoher Performance und Genauigkeit die Arbeiten erleichtern.