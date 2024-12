Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile von ERP-Software und nutzen sie für ihre täglichen Aufgaben. Dabei handelt es sich keineswegs um eine Modeerscheinung, sondern um einen schon länger anhaltenden Trend. Dieser setzt sich auch im Jahr 2024 fort und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch darüber hinaus anhalten. Mehr Details zum wachsenden Markt der Enterpise-Resource-Planning-Sofware liefert dieser Artikel.

Digitale Transformation beschleunigt den Prozess

Überall auf der Welt freuen sich die Anbieter der ERP-Software über eine steigende Zahl an Kunden und Anwendern, welche die verschiedenen Vorteile der Software in ihren Arbeitsalltag integrieren. Für diese Entwicklung ist maßgeblich die Digitalisierung verantwortlich, die zwar viele Abläufe erleichtert, gleichzeitig aber auch für neue Anforderungen sorgt. Konkret geht es darum, sich einen Wettbewerbsvorteil durch effizientere Arbeitsweisen zu sichern – und genau hier kommt ERP-Software ins Spiel.

Die große Stärke der Software liegt nämlich darin, die einzelnen wichtigen Bereiche schnell und übersichtlich zusammenzuführen. So erstellt sie unter anderem Rechnungen automatisch oder hilft dabei, Bestände im Unternehmen zu überprüfen. Somit haben Unternehmen alle Zahlen im Blick, können ihre Abteilungen vernetzen und Termine sowie Ressourcen besser planen. ERP-Software Anbieter schaffen es also, ein Unternehmen kompakter zu gestalten, indem sie Planungen erleichtern und einen zentralen Anlaufpunkt für alle beteiligten Mitarbeiter bieten.

ERP-Software bedient eine hohe Nachfrage

Der steigende Bedarf erklärt den anhaltenden Aufschwung der ERP-Software. Immer mehr Unternehmen erkennen die genannten Vorzüge der Software und sind bereit, einen Teil ihres Budgets in die Anwendung zu investieren. Das lässt sich auch an den vorliegenden Zahlen festmachen. Demnach steigt der Umsatz im ERP-Markt im Jahr 2024 um etwa 49,14 Milliarden Euro an. Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Laut Prognosen sorgt die Nachfrage dafür, dass der Markt bis 2029 jährlich um 4,48 Prozent steigen und dadurch ein Marktvolumen von über 60 Milliarden Euro erreichen wird.

Ein weltweiter Trend

Ein weiterer Treiber des Anstieges dürfte die weltweite Entwicklung sein, auf ERP-Software zurückzugreifen. Nicht nur in Deutschland oder Europa vereinfacht die Software die tägliche Arbeit in Unternehmen, sondern auch in weiteren wirtschaftlich starken Ländern. Besonders in China schreitet die Entwicklung dabei stetig voran, weshalb das Land längst zu einem Schlüsselland für die Angebote zählt.

Spitzenreiter in der Verwendung bleiben jedoch die USA, die weiterhin den größten Beitrag zum Umsatz und damit auch zum Wachstum beitragen. Deutschland bildet ebenfalls seit längerer Zeit einen zentralen Markt für den Absatz, was sich angesichts der aktuellen Entwicklungen vorerst nicht verändern dürfte. Dass viele andere Länder wirtschaftlich auf dem Vormarsch sind, erklärt den weiteren Zuwachs der Software in der globalen Perspektive.

Mehr Vielfalt bei den Angeboten

Die größere Nachfrage nach ERP-Software bringt eine Wechselwirkung mit sich: Denn da die Unternehmen individuelle Lösungen für ihre jeweiligen Anforderungen benötigen, ziehen die Entwickler nach und erfüllen diesen Wunsch. Das betrifft etwa mobile Anwendungen, die mehr Flexibilität und damit mehr Produktivität schaffen.

Diese Entwicklungen befinden sich allerdings noch relativ am Anfang, weshalb einige Unternehmen die Vorzüge erst kennenlernen und schrittweise auf die Software umstellen. Das Jahr 2024 markiert daher nur ein Zwischenhoch auf dem Weg zu einer aussichtsreichen Zukunft für den Markt der ERP-Software-Anbieter.