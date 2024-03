Einfache Selbstvermarktung von Immobilien

Auch in Zeiten von Immobilienkrisen und steigenden Bauzinsen bleibt der Traum vom Eigenheim für viele realisierbar. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die eigene finanzielle Tragfähigkeit genau zu kennen.

Technologien wie die der Immobilienplattform ohne-Makler und die Passt-Technologie der Kreditvermittlungsplattform Europace ermöglichen es, die finanzielle Leistungsfähigkeit genau zu erfassen und Immobilienangebote zu identifizieren, die den finanziellen Möglichkeiten entsprechen. Diese Synergie schafft eine Win-Win-Situation, da sowohl potenzielle Käufer als auch Banken Zeit sparen.

Grün, Gelb, Rot: Immobilienkauf klug gesteuert

Im Straßenverkehr signalisieren Ampeln, wann man starten, Vorsicht walten lassen oder halten muss. Analog lässt sich dieses Prinzip auf den Immobilienkauf übertragen: Stellen Sie sich eine Ampel vor, die auf Basis Ihrer finanziellen Ausgangslage in Rot, Gelb oder Grün anzeigt, wie realistisch der Erwerb einer Wunschimmobilie ist. Bei Rot wird schnell klar, dass ein Immobiliendarlehen nicht ratsam ist, Gelb mahnt zur Überprüfung der Finanzen, und Grün bestätigt, dass die Finanzierung sicher ist und dem aktuellen Zinsniveau entspricht.

Die Bonität eines Interessenten wird anhand grundlegender Daten wie Geburtsdatum, Berufstätigkeit (Angestellter oder Selbstständiger) und monatlich verfügbarem Einkommen ermittelt. Diese Informationen ermöglichen eine maßgeschneiderte Immobiliensuche, bei der Kunden nur solche Objekte angezeigt bekommen, die finanziell für sie tragbar sind. Genau diese Methode kombiniert die Technologie des Proptech-Unternehmens mit der Passt-Technologie der Kreditvermittlungsplattform, um eine effiziente und zielgerichtete Immobiliensuche zu gewährleisten.

Kooperation für effizientere Immobilienkauffinanzierung

Nach dem Ende der Niedrigzinsphase erlebt der Immobiliensektor signifikante Veränderungen, die auch Hendrik Richter, Geschäftsführer von ohne-Makler, deutlich spürt. Besonders die Finanzierungslandschaft hat sich grundlegend neu organisiert. „Bis zur Zinswende war es kein Problem, sein Haus schnell selbst zu verkaufen, aber da waren auch noch 100%-Finanzierungen bei den Banken möglich. Jetzt bekommt ein williger Käufer unter Umständen keinen Bankkredit, das hat auch auf Verkäuferseite zu viel Frustration geführt.“

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, potenzielle Immobilienkäufer von der Suche bis zum Kaufabschluss effektiver zu unterstützen. Kunden entdecken nicht nur ihre Wunschimmobilie, sondern erhalten auch sofortige Einschätzungen zu ihrer Finanzierbarkeit und Informationen über finanzierungsbereite Banken. Die Passt-Technologie erleichtert den Nutzern die Suche, indem sie Kauf- und Mietobjekte herausfiltert, die in ihr Budget passen. Ein besonderes Merkmal ist, dass Mietinteressenten auch Objekte angezeigt bekommen, bei denen der Mietpreis einer potenziellen Kreditrate entspricht. Marcus Neuber, Director Product Mortgages von Europace ergänzt dazu: „“Besonders in den Metropolen sind Mieten stark gestiegen und werden weiter steigen (…) Wir wollen daher so viele Menschen wie möglich in die eigene Immobilie bringen.“

Einfache Selbstvermarktung von Immobilien

Um Maklerprovisionen zu vermeiden, möchten viele Immobilienbesitzer ihre Immobilie ohne Maklerbeteiligung verkaufen. Die Immobilienplattform reagiert darauf mit Pauschalangeboten, die die Schaltung von Anzeigen in Immobilienportalen, auf Wunsch die Erstellung von Immobilienfotos und eine Vorauswahl potenzieller Käufer beinhalten.

Der ungebrochene Zulauf auf die Plattform zeigt, dass eine Technologieverknüpfung wie bei den digitalen Plattformen ohne-Makler und Europace für alle Immobilienstandorte funktioniert. Davon profitieren auch Immobilieninteressenten außerhalb der großen Metropolen. Auch B-Standorte gewinnen an Attraktivität und die dort noch erschwinglichen Kaufpreise ziehen laut Immobilienexperten immer mehr Interessenten an.