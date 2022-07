Eine Rechtsschutzversicherung bemerkt man besonders, wenn sie fehlt

Viele Dinge fallen besonders dann auf, wenn sie fehlen. Dazu zählen nicht nur der Kaffee am Morgen, der gesunde Schlaf oder auch der eigene Pkw, der in die Werkstatt muss. Fehlen kann auch eine Rechtsschutzversicherung, die man schon immer mal abgeschlossen haben wollte, aber nie dazu gekommen ist, weil man immer scheinbar wichtigere Punkte auf der To-Do-Liste hatte, bis etwas unvorhergesehenes eintritt und das Leben auf den Kopf stellt.

Unverhofft kommt oft – und oft auch schneller, als man denkt

In der Nachbarschaft gibt es neue Bewohner, die trotz der Bitte um Rücksichtnahme jede Nacht Parties feiern, Sie am Schlafen hindern und Ihr Grundstück im Vorbeigehen vermüllen. Ihr Chef bezichtigt Sie ungerechtfertigt eines Diebstahls im Büro. Die bestellte Kaffeemaschine wird nicht geliefert, der Verkäufer behauptet sie sei zugestellt worden. Ihr Pkw wurde während Ihres Einkaufs mutwillig zerkratzt. Auf keine dieser Gegebenheiten haben Sie einen direkten Einfluss, noch sind Sie verpflichtet, sie einfach hinzunehmen.

In all diesen Eventualitäten müssen Sie auch nicht allein dastehen, wenn Sie eine gute Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben. Hierzu sollten Sie sich jedoch im Voraus informieren, welche Bereiche Ihre potentielle Versicherung abdeckt und wie hoch die Versicherungssumme sein kann. Die Rechtsschutzversicherung von AdmiralDirekt kann auch schon vor einem Verfahren tätig werden; Zum Beispiel als erster Ansprechpartner und durch die Vermittlung eines guten Anwalts.

Wer auf eine Rechtsschutzversicherung verzichtet, verzichtet oft auf die Möglichkeit sich zu wehren

Anders sieht es natürlich aus, wenn Sie auf eine Versicherung verzichtet haben. Dann haben Sie die Wahl: Wollen Sie jede Nacht die Polizei rufen, um die feierwütigen Nachbarn zum Schweigen zu bringen und am nächsten Morgen vor der Arbeit noch eben den Müll von Ihrem Grundstück entfernen? Möchten Sie Abmahnung oder sogar Kündigung durch den Chef hinnehmen, um sich mit einem schlechten Arbeitszeugnis auf Jobsuche zu begeben? Kaufen Sie einfach eine neue Kaffeemaschine im Laden um die Ecke, verzichten auf die Rückzahlung des Geldes und lassen den dreisten Verkäufer weiter sein Unwesen treiben? Oder zahlen Sie für all diese unverschuldeten Ereignisse teuer einen Anwalt, der Ihre Interessen vertritt und für Sie vermittelt? Diese unerwarteten Ausgaben können jeden Privathaushalt stark belasten, sodass häufig darauf verzichtet wird sich zu wehren. Eine Rechtsschutzversicherung bietet genau das, was der Name bereits ausdrückt: Eine Sicherung, um sich rechtlich schützen zu können.