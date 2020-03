Die PresseBox – ein strukturiertes Rundum-Paket

Mit der PresseBox kommen Agenturen in den Genuss einer erheblichen Unterstützung in der PR-Arbeit. Die Pressearbeit stellt ein zentrales und spezifisches Aufgabenfeld eines Unternehmens dar und sollte mit Sorgfalt und Kompetenz die nötige Reichweite generieren. Mit der Erweiterung des Einflussbereiches und der Steigerung der Aufmerksamkeit wird die Pressearbeit zu einem Erfolgsgaranten jeder Agentur. Die PresseBox ist dabei Wegbereiter und kompetenter Partner.

Notwendigkeit der erfolgversprechenden Arbeit der PresseBox für PR-Agenturen

Mit der Digitalisierung hat sich die Pressearbeit grundlegend gewandelt. Durch die Beschleunigung hinsichtlich des Versands sowie erleichterter Verbreitung und damit einhergehender Kostensenkung ist zunehmend auch ein Einschnitt in die Qualität festzustellen. Es mangelt vielerlei an Sorgfalt und an einer kompetenten Umsetzung. Eine zielgerechte und inhaltvolle Ansprache sowie fundiert ausgewählte Empfängerkreise sind häufig schlichtweg nicht gegeben. Dieser fehlende Qualitätsanspruch und die überwiegende Quantität der ziellosen Verbreitung bedeutet eine enorme Problematik im Hinblick auf seriöse sowie professionelle Öffentlichkeitsarbeit.

Zusätzlich lässt sich ein Missstand in der teilweisen Verknappung der bestehenden Pressearbeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen finden. Obgleich es nicht an der Bereitstellung der nötigen Technik mangelt, wird der zielführende Faktor einer erfolgreichen PR-Arbeit in vielerlei Hinsicht unterschätzt oder gänzlich nicht ausreichend wahrgenommen.

Eine vielversprechende und langanhaltende Pressearbeit zeugt von Kreativität und interessanter Thematik. Sie stellt eine zunehmende Herausforderung hinsichtlich der Umsetzung sowie lohnenswerten Verteilung. Maßgeblich für den langfristigen Erfolg von Öffentlichkeitsarbeit ist neben einer gehaltvollen, stilistisch hochklassigen und interessanten Ausführung, vor allem die Erreichung des passenden Empfängers. Das Fehlen eines geeigneten Presseverteilers raubt auch der besten Ausarbeitung die Effektivität sowie Effizienz für die Agentur

Pressedienstleistung kreiert unternehmerischen Erfolg

Diese Entwicklung macht die Arbeit des Pressedienstleisters PresseBox so wertvoll und gewinnbringend. Presseagenturen profitieren von einem maximalen Grad an fachlichem Wissen sowie unbegrenzten Verbreitungskanälen. Die Nutzung der PresseBox ermöglicht Agenturen eine grenzenlose Reichweite sowie eine garantierte Erreichung der geeigneten und vorgesehenen Empfängerkreise.

Für Agenturen besticht die Inanspruchnahme einer Pressedienstleistung durch prägnante Vorteile. Die Dienstleistung besitzt bereits das benötigte Fachwissen und die entsprechenden Ressourcen, um die Öffentlichkeitsarbeit vielversprechend zu bearbeiten. Dadurch erspart sich eine Agentur den Mehraufwand und die Kosten, die eine eigene Aneignung der spezifischen Kenntnisse erfordern würde. Die umfangreiche und vielseitige Angebotsauswahl der PresseBox ermöglicht Agenturen einen sorgfältigen sowie kompetenten Partner hinsichtlich der Herausforderung einer gelungenen Pressearbeit.

Das Sortiment des Pressedienstleisters umfasst ein rundum qualitatives Paket an unterstützender Leistung. Bei der PresseBox erhalten Agenturen die Möglichkeit, einen Redaktionsservice zu beauftragen. Dieser unterstützt bei der Ideenfindung, Begleitung von PR-Aktionen und übernimmt überdies das Verfassen sowie Übersetzen von Texten. Die erstellten Mitteilungen überzeugen durch qualitative fachkundige journalistische Genauigkeit und Seriosität. Darüber hinaus stellt die PresseBox die zielführende Verteilung der Mitteilungen an spezifisch ausgewählte Empfänger sicher. Die Zielgruppenansprache erfolgt über unterschiedliche Verbreitungswege, welche sowohl regional als auch weltweite Vernetzungen beinhalten. Das Verteilernetzwerk brilliert damit, dass die Pressemitteilungen auf einem Portal der PresseBox oder einer agentureigenen Kontaktauswahl veröffentlicht werden. Es besteht die Alternative, News, Events, Stellenausschreibungen und Pressemitteilungen herauszugeben.

Zudem besteht die Option, die Ausarbeitungen an Redakteure oder Journalisten zu übermitteln, welche bestimmten Kategorien oder Regionen zuzuordnen sind. Das Dashboard des Pressedienstleisters ermöglicht Agenturen die Kontrolle sowie Verwaltung der jeweiligen Aktionen. Die PresseBox bietet additional ein Reporting Programm, welches den Erfolg der Pressearbeit in einem Überblick zusammenfasst und auswertet.

Die Arbeit der Pressedienstleistung erleichtert und optimiert die Übermittlung der Presseausarbeitungen von Agenturen. Mit exzellentem Know-how und einer erstklassigen Infrastruktur unterstützt die PresseBox Agenturen bei der Generierung neuer Reichweiten und trägt damit maßgeblich zum unternehmerischen Erfolg bei

Erfahrungen mit der PresseBox

Die Erfahrungsberichte im Zusammenhang mit der Dienstleistung der PresseBox lassen sich als durchweg positiv einstufen. Der überaus zufriedene Kundenkreis der Pressedienstleistung berichtet ausnahmslos vom ausgesprochen kompetenten und schnellen Service. Dabei wird die Nutzung des Dashboards als besonders hilfreich und ausgereift beschrieben. Das Verhältnis zwischen dem Preis und der Leistung von PresseBox wird als unverhältnismäßig gut betitelt. Die Arbeitserleichterung und gewonnene Effizienz der Agenturen lassen sich erkennen, genauso wie die hohe Zufriedenheit über die zu erzielende Reichweite sowie Verbreitung.

Der Kundenstamm der Pressedienstleistung stellt die umfangreiche Betreuung und das seriöse Arbeiten besonders positiv hervor. Weiterhin besteht eine bestechend anerkennende Erfahrung darin, dass es die PresseBox schafft, auch aktuelle Trends, Technologien sowie zentrale Aspekte des Social Media in entscheidendem Maße einfließen zu lassen. Damit garantiert die Plattform eine stetige Aktualität und Einbringung relevanter Themenkreise im Medienbereich.

Die Erfahrungen der Auftraggeber vereinen einen herausstechend positiven und vorteilhaften Blickpunkt auf die Pressearbeit der PresseBox. Der Service besticht durch Professionalität, Modernität sowie Qualität. Die Kunden erfahren einen ausnehmend profitablen und weitreichenden Mehrwert mit der Nutzung der Dienstleistung.

Fazit

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Einbeziehung einer Pressedienstleistung, bedingt durch die Digitalisierung und der damit verbundenen neugewonnenen Herausforderung der sorgfältigen und inhaltvollen Recherche, eine Chance für Agenturen bietet. Mit einem unvergleichlichen Fachwissen und einer überragenden Vernetzung leisten Pressedienstleister einen enormen Wertzuwachs an qualitativen und zielgerichteten Mitteilungen der Öffentlichkeitsarbeit. Agenturen haben die Aussicht auf eine Erleichterung und Erweiterung der gefertigten Arbeit und profitieren damit von einer Senkung der Kosten sowie dem Verzicht auf eine umfangreiche Befassung mit fremdem Terrain. Mit dem Einbezug der PresseBox erzielen Agenturen eine Bereicherung durch die simple Nutzung eines Dashboards, welches die gesamte PR-Arbeit übersichtig und ordentlich widerspiegelt. Die durch die Pressedienstleistung ermittelten Erfolgsstatistiken bereichern Agenturen hinsichtlich der Wirkungsweise und Zielgruppenansprache, sodass gegebenenfalls Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen werden können. Damit unterstützt die PresseBox auf ausgeprägte Weise die unternehmerische Erfolgsbilanz verschiedener Agenturen.

Die vielfältigen Erfahrungsberichte verdeutlichen die Wichtigkeit und Komplexität der fördernden Arbeit der Pressedienstleistung. Diese sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit durch präzise, professionelle und innovative Unterstützung der Agenturen. Darin lässt sich die hohe Bedeutung der PresseBox für die Klienten erkennen. Diese schlagen Profit aus der fachlichen sowie detailreichen Leistung unter Einbeziehung aktueller Gegebenheiten und stetiger Fortentwicklung der bereits bestehenden Prozesse. Zusätzlich brilliert die Arbeit der PresseBox mit einem beachtlichen Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Herausforderung, der sich viele Agenturen gegenübergestellt sehen, wird durch die Arbeit der Pressedienstleistung zu einer Chance. Eine journalistisch fundierte Recherchearbeit in Form einer Pressemitteilung erlangt durch die PresseBox und deren Vernetzungskanäle die erforderliche Reichweite und Aufmerksamkeit, um die zuvor bestimmte Zielgruppe erfolgversprechend und prägnant zu erreichen. Dieses komplexe Prozedere und der damit einhergehende Fortschritt zeichnen die Arbeit der PresseBox vollumfänglich aus. Die zunächst gefährliche Herausforderung erfährt eine Wandlung zu einem zukunftsorientieren und innovativen Hilfsmittel, um die weitschichtige Arbeit einer Presseagentur zu bereichern beziehungsweise zu komplettieren.