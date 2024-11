Wertheim – Wie die Mittelstand Nachrichten berichten, fand am 4. November 2024 in Wertheim der renommierte Network Power Day statt, eine Veranstaltung, die neue Maßstäbe im Business-Networking setzte. Unter der Leitung von Bernhard Schindler versammelten sich hochkarätige Gäste wie Uli Hoeneß, Guido Cantz, Wolfgang Bosbach und Holger Stromberg sowie über 200 Unternehmerinnen und Unternehmer.

Hochkarätige Gäste: Uli Hoeneß beim Network Power Day in Wertheim

In einem intensiven Programm stellten sich 167 Unternehmen in fünf Stunden in kurzen Pitches vor. Diese effiziente Präsentationsform führte zu zahlreichen Geschäftsabschlüssen und Kooperationen. Bernhard Schindler, Initiator des Schindler Circle, äußerte sich zufrieden über das innovative Networking-Konzept, das sich an amerikanischen Vorbildern orientiert.

Ein Highlight des Tages war die Drivers-Card, die den Teilnehmern ermöglichte, während einer Fahrt in einem E-Auto intensiven geschäftlichen Austausch zu pflegen. Die HomE World Wertheim bot einen idealen Rahmen für die Veranstaltung und kombinierte neue Technologien mit Unternehmergeist.

Auch Wolfgang Bosbach inspirierte die Talkrunde

Uli Hoeneß und Wolfgang Bosbach lieferten in inspirierenden Talkrunden wertvolle Einblicke in ihr Leben und ihre Netzwerke. Besonders Hoeneß‘ Appell, „endlich wieder mehr zu arbeiten“, fand großen Anklang. In Zeiten intensiver Diskussionen über Work-Life-Balance und Vier-Tage-Wochen setzte er ein klares Zeichen für harte Arbeit.

Auch kulinarisch wurde einiges geboten. Der Starkoch Holger Stromberg präsentierte seinen ersten Koch-Roboter und sein neues Gastrokonzept. In den „Verwöhnpausen“ konnten die Teilnehmer sich kulinarisch verwöhnen lassen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Bernhard Schindler zog eine positive Bilanz und kündigte an, den Erfolg im kommenden Jahr noch zu übertreffen. Der Network Power Day demonstrierte eindrucksvoll, wie unverzichtbar effektives Networking in der heutigen Zeit ist. Nutzen Sie die Chancen des Business-Networking und der Künstlichen Intelligenz, um Teil der nächsten Generation von Führungskräften und Innovatoren zu werden!