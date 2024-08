Was ist ein Elektroschlepper und warum bietet er viele Vorteile?

Heutzutage ist es so, dass immer mehr Unternehmen sich dafür entscheiden, alternative Lösungen für den Transport für Lasten zu finden. Zu einer sehr beliebten Lösung ist dafür der Elektroschlepper geworden, da er viele Vorteile mit sich bringt:

Was genau ist ein Elektroschlepper?

Bei einem Elektroschlepper handelt es sich um eine kompakte und vielseitige Maschine, welche mit einer rollbaren Last über eine Kupplung verbunden wird und diese dann bewegen kann. Der Betrieb des Elektroschleppers funktioniert in seiner einfachsten Form wie ein Elektroauto. Der Elektroschlepper wird auch wie ein Elektroauto über ein Kabel aufgeladen sowie mit Energie aus Akkus betrieben.

Nützliche Alternative zum Gabelstapler oder Brückenkran

Man muss zum Beispiel in der Praxis nicht auf einen ausgebildeten Gabelstaplerfahrer warten, sondern kann stattdessen einen Elektroschlepper einfach mit der Ladung verbinden und verwenden. Es wird keine längere Schulung nötig, damit man ihn nutzen kann. Dazu kann ein einzelner Bediener sogar schwere als auch unhandliche Lasten bis zu ca. 70.000 kg und zum Teil auch mehr bewegen. Übrigens gibt es flexible Mietoptionen, wenn man zum Beispiel einen Schlepper tages-, wochen- oder monatsweise mieten möchte, also dieses Gerät entweder kürzer oder länger benötigt. Es entsteht kein Problem und man muss sich nicht selbst einen Elektroschlepper anschaffen.

Ein großer Vorteil bei diesem Gerät ist, dass anstelle mehrerer Personen, die eine schwere Last bewegen, nur noch eine einzige Person benötigt wird. Dadurch haben andere Mitarbeiter mehr Zeit dafür, sich mit anderen Aufgaben zu befassen.

Ein Reduzieren von manuellen Handhabungen ist möglich

Weil schnelle Handlungsabläufe oft wichtig sind, muss darunter die Sicherheit der Mitarbeiter aber nicht leiden. Ein besonderer Vorteil des Elektroschleppers besteht darin, dass er die Effizienz steigern sowie das Risiko von Unfällen die handhabungsbedingt sind, verringern kann. Das funktioniert deshalb, weil der Schlepper eine Last an ihren Platz schiebt oder zieht und nicht eine Person diese Aufgaben übernimmt. Auch wenn man etwas Schweres bergauf oder bergab bewegen muss, ist das unproblematisch, da der elektrische Schlepper mit der Last verbunden werden kann und dadurch eine unlösbare Verbindung entsteht.

Der Elektroschlepper ist deshalb im Einzelhandel, in der Logistik sowie im Gesundheitswesen besonders beliebt. Zum Beispiel wenn man Gitterboxen oder Wäschecontainer bewegen muss.

Flexible Nutzung

Ein Elektroschlepper kann sehr flexibel sein. Unter anderem ist ein Elektroschlepper wegen seiner geringen Abmessungen und der sehr guten Manövrierfähigkeit an Arbeitsplätzen eine hervorragende Möglichkeit an den Stellen, an denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und wo andere, größere Transportlösungen nur schwer Platz finden. Der Schlepper verfügt in der Regel über einen kleinen Wendekreis und ist daher in der Maschinenbau-Branche recht beliebt. Er kann zudem sicher sowie einfach um Ecken navigieren.

Das Gerät kann günstiger und umweltschonender sein, als andere Alternativen

Der Elektroschlepper kostet häufig um einiges weniger, als andere, aufwendigere Alternativen. Auch fällt die Schulung für Gabelstaplerfahrer weg und die Wartung von Schleppern ist nicht kostenintensiv.

Beim Einsatz eines Elektroschleppers entstehen dazu keine schädlichen Dieselabgase, da das Gerät akkubetrieben wird. Deshalb kann man so einen Schlepper sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen. Die emissions- sowie geräuscharme Lastentransport-Option ist sicherlich vorteilhaft für alle, also auch für die Umwelt und für die Mitarbeiter.