Akan Yüzügüzel, Gründer und Geschäftsführer der auf Personalleihe im Software Sektor spezialisierten Unternehmen DevAbo mit Sitz in Mannheim, kennt als IT-Spezialist die Sorgen der Branche, die händeringend nach qualifiziertem Personal sucht. Seine Lösung: Die Ausleihe von Programmierer:innen. Mit DevAbo soll der IT-Fachkräftemangel passé sein – durch die flexible Leihe des passenden Personals für kurz- bis langfristige Projekte.

Fachkräftemangel – das Schreckgespenst, das vornehmlich die IT-Branche heimsucht. Viele Unternehmen sehen im Fachkräftemangel den größten Hemmfaktor für kontinuierliches Wachstum.

Die Branche boomt; kein anderes Berufsfeld ist innerhalb der vergangenen zehn Jahre so stark angewachsen wie das der IT und Informatik. Die digitale Transformation in Unternehmen nimmt Fahrt auf, entsprechend groß ist der Bedarf an qualifizierten Fachkräften; der rasante Fortschritt führt zu einer größeren Nachfrage nach spezialisierten Kenntnissen und Fähigkeiten.

Auf der einen Seite sind die Anforderungen an Bewerber hoch, auf der anderen Seite gibt es meist nicht genügend Bewerber, um die Nachfrage zu decken.

Engpässe bei der Besetzung von Stellen treiben viele Unternehmen in die Planungs- und Handlungsfähigkeit.

Unternehmen wollen langfristig planen, doch der “Bedarf ist abhängig von laufenden Projekten”

Ein weiteres Problem seien die teilweise unzureichenden Stellenausschreibungen. “Hier ist nicht immer klar zu erkennen, wer mit welchen Kenntnissen welche Anforderungen für welches Projekt erfüllen muss.” Akan Yüzügüzel sieht hier vor allem die Unternehmen in der Pflicht, ein klares Signal an den Arbeitsmarkt zu senden. Akan Yüzügüzel kennt die Anforderungen der IT-Branche, mit der er als Gründer von DevAbo täglich zu tun hat. Als ein weiteres Problem identifiziert der IT-Experte den schwankenden Bedarf an Personal. “Unternehmen haben eher selten eine kontinuierliche Nachfrage an Programmieren. Der Bedarf ist abhängig von den laufenden Projekten.” Das mache eine langfristige Planung schwierig.

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Akram Waseem bietet Akan IT-Spezialisten zur Miete an. Die Idee zum Mitarbeiter-Leasing ist den beiden durch einen langjährigen Kunden gekommen, dem kurzfristig ein Programmierer abgesprungen sei. Um die Lücke zu füllen, halfen Akan und Akram mit dem eigenen Projektteam aus.

Schnell erkannten beide, dass sich aus der Ausleihe als unbürokratische Art der Unterstützung eine Geschäftsidee ausbauen ließ. Mit der neu gegründeten Tochtergesellschaft “dev abo” (abgeleitet von development im abo, Anm. d. Red.) bauen die Geschäftspartner aktuell einen Zweitsitz in Pakistan auf.

Globaler Fokus: Kirchturmdenken hilft nicht gegen Fachkräftemangel

IT-Spezialisten aus dem Ausland, insbesondere aus Pakistan, zu akquirieren ist keine neue Erkenntnis. Das 231 Millionen Einwohner-Land holt in Sachen Computerfachleute extrem auf, einen Mangel gäbe es de facto nicht, erklärt Akan. “Im Gegenteil: Wir haben pro Monat mindestens 250 Bewerber.”

Zudem sei die Idee unendlich skalierbar. “Beide Seiten profitieren und es gibt kein Risiko”, freut sich der Geschäftsführer von devabo. “Niedrigeren Personalkosten, eine maximal flexible Einsatzplanung sowie ein beinahe täglich wachsender Pool an Entwicklern schaffen einen unendlichen Handlungsspielraum.”

Aktuell liegt der Fokus voll auf Pakistan, wo das Unternehmen sich ein Großraumbüro auf 3.000 Quadratmeter in Islamabad ausbaut. Da Akram als gebürtiger Pakistani das Büro vor Ort leitet, fallen für Kunden weitere Risiken wie die Sprachbarriere und der kulturelle Gap.

Langfristig sind sogar weitere Zweigstellen in Europa in Planung – “wir sind gut vernetzt”, so Akan Yüzügüzel. “Es ist in der Branche selbstverständlich, sich untereinander zu helfen. Mit Kirchturmdenken kommt man nicht weiter.” Besonders nicht, wenn der Fachkräftemangel abgebaut werden soll.

“Wer ein bisschen weiter denkt, findet sehr oft sehr einfache Lösungen.”