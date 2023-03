Social Media Agentur in Berlin zeigt Optionen des Micro-Targetings

Social Media Kanäle sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Im privaten Kontext nutzen die unterschiedlichsten Personengruppen die sozialen Netzwerke; Abhängig von Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, Einkommensgruppe, Beruf oder Interessen findet man sich in unterschiedlichen sozialen Netzwerken zusammen und tauscht sich mit Personen in ähnlicher Situation aus. Ganz von allein bilden sich hier Gruppen, man könnte fast sagen: Zielgruppen. Das haben auch Marketing-Experten schon längst erkannt und Spezialisierungen entwickelt. Ein gutes Beispiel, wie eine erfolgreiche Umsetzung aussehen kann und welche Vorteile diese Dienstleistungen Unternehmerinnen und Unternehmern bieten kann, bildet Happy Heroes, eine Social Media Agentur in Berlin.

Vorteile einer Social Media Marketing Agentur

Die Vorteile des Social Media Marketings liegen auf der Hand: Personen ordnen sich selbst Gruppen zu, deren Eigenschaften, bzw. Interessen sie teilen. Anhand dieser selbst vorgenommenen Einteilungen ist eine exakte Ansprache der eigenen Zielgruppe möglich, die bisher wohl an keiner anderen Stelle zu finden ist. Streuverluste, also Einblendungen gegenüber Personen, die nicht Ihrer Zielgruppe angehören, sind dagegen eher unwahrscheinlich. Da anders als in traditionellen Medien wie Radio, Zeitung oder Fernsehen diese Streuverluste wegfallen, fallen auch die Kosten pro erreichter Person in Ihrer Zielgruppe deutlich geringer aus. Dieses sogenannte Micro-Targeting machen sich auch Agenturen wie unsere

Social Media Agenturen zunutze

Das vielleicht simpelste Beispiel stellt ein Unternehmen dar, das eine freie Stelle ausschreiben möchte. In Netzwerken mit beruflichem Fokus wie etwa LinkedIn haben die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit anzugeben, ob sie für neue Stellenangebote offen sind. Die Agentur könnte nun dem betreffenden Unternehmen Empfehlungen für eine Inserierung aussprechen, um die Umsetzung der Ausschreibung den Anforderungen und Präferenzen des Unternehmens anzupassen. Durch geschickte Platzierungen, ansprechende Wortwahl und effizientes Social Media Management spricht die Ausschreibung nicht einfach nur potentielle Bewerber an, sondern eben direkt jene potentiellen Bewerber, die entsprechende (Zusatz-) Qualifikationen mitbringen.

Eine Stellenausschreibung ist selbstverständlich lediglich ein kleiner Teil dessen, was im Rahmen des Social Media Managements möglich ist. Regelmäßiger Content mit Mehrwert für die entsprechende Zielgruppe ist ein Muss. Jedoch nutzt dieser Content wenig, wenn nicht auch Schritte unternommen werden, um die Zielgruppe auf die Inhalte aufmerksam zu machen. Eine Social Media Agentur könnte – und top Social Media Agenturen werden- an dieser Stelle Kampagnen starten, die die Nutzerinnen und Nutzer Ihrer Zielgruppe auf Ihre Unternehmensseite aufmerksam machen. Durch Interaktionen mit Ihrer Social Media Seite steigt in den Algorithmen des jeweiligen Sozialen Netzwerks Ihre Relevanz, Ihre Beiträge werden häufiger eingeblendet, auch wenn Sie in der nächsten Zeit keine weiteren Kampagnen starten. Es ist also möglich, mit qualitativ hochwertigen Anzeigen nachhaltiger und kosteneffizienter zu wirtschaften als mit einer Daueranzeige, die dafür auf eine geringere Qualität zurückgreift.

Was in den sozialen Netzwerken möglich ist, steht allen offen. Was hingegen nötig ist, unterscheidet sich von Branche zu Branche und innerhalb dessen auch von Unternehmen zu Unternehmen. Häufig ist es daher nicht einfach zu beurteilen, welchen Weg das eigene Unternehmen einschlagen sollte. Deshalb kann eine Social Media Beratung für fast jedes Unternehmen sinnvoll sein. Die Kommunikation mit einer guten Social Media Marketing Agentur, führt dazu, dass sie Ihr eigenes Business besser verstehen, Ihre Markenbekanntheit vergrößert wird und die eigenen Social Media Manager besser geschult werden. Durch die Betreuung und dem Austausch mit Ihrer eigenen Social Media Agentur, werden Sie die Interaktionen im Web mit Ihrer Webpage verbessern und Ihr eigenes Team in der Entwicklung und Strategie von Social Media Kampagnen und Social Advertising schulen. Das Know How und die bewährten Strategien einer guten Agentur wird Ihnen neue Wege aufzeigen und für eine Verbesserung der Performance im Internet sorgen. Eine stärkere Social Media Präsenz führt zu einer besseren Kundenbindung und sorgt dafür, das sie Ihre Botschaften besser an Ihre Kunden mitteilen können.

Je nach Größe des Unternehmens und Umfang der Produkte oder Dienstleistungen, die angeboten werden, besetzt man einen breiteren oder schmaleren Anteil einer Marktnische, der verteidigt und ausgeweitet werden soll. Hier geht es oft nicht darum, die Konkurrenz nachzuahmen, sondern sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Um also herauszufinden, welchen Weg Ihr Unternehmen im Irrgarten der sozialen Netzwerke einschlagen sollte, kann sich auch in dieser Hinsicht eine professionelle Beratung anbieten, je nach den individuellen Zielen, die Sie sich setzen.

Social Media Agenturen beraten auch zur Auswahl des Netzwerks

Die sozialen Netzwerke befinden sich in der Hand verschiedener Unternehmen, richten sich an verschiedene Hauptzielgruppen und bieten auch unterschiedliche Optionen. Unsere Social Media Agentur in Berlin muss sich in diesen Optionen bestens auskennen. Handelt es sich um ein B2B oder ein B2C Unternehmen? In welcher Altersgruppe befindet sich Ihre Zielgruppe? Welche Maßnahmen wurden bisher auf welchen Kanälen getroffen und wie nimmt Ihre Zielgruppe die bisherigen Maßnahmen über Ihre Social Media Kanäle wahr? Da in der heutigen Zeit kaum ein Unternehmen ab einer gewissen Größe ein unbeschriebenes Blatt in Sachen soziale Medien ist, sich Zielgruppen und Zielsetzungen unterscheiden, muss eine gründliche Analyse durch Personen vorgenommen werden, die sich im Bereich der verschiedenen Netzwerke auskennen.

Soziale Netzwerke haben häufig den Vorteil, dass sie eine große Menge an auswertbaren Rohdaten zur Verfügung stellen, die richtig verarbeitet zur Erarbeitung einer umfassenden Social Media Strategie genutzt werden können. Unabhängig davon, ob unsere Social Media Agentur in Berlin den Erfolg der bestehenden Kanäle verbessern oder auch neue Kanäle erschließen soll, gibt eine solide Datengrundlage den Ausschlag. Dabei muss sich Ihr Unternehmen auch nicht auf bloße Berichte verlassen, denn: Der Erfolg in den sozialen Netzwerken ist messbar.

Erfolg der Social Media Agentur in Berlin ist messbar

Auswertungen Ihrer Kampagne oder Ihres Contents werden oft schon von Seiten des Netzwerks vorgenommen. Um die vorliegenden Daten tatsächlich vergleichen zu können, muss eine Social Media Agentur jedoch häufig weitere Verarbeitungen vornehmen. Hinzu kommt wie auch bei anderer PR-Arbeit ein gewisses Monitoring, um rechtzeitig zu wissen, ab welchem Zeitpunkt und in welchem Maße weitere Maßnahmen sinnvoll oder sogar notwendig sind. Durch korrektes Social Media Monitoring wird sichergestellt, dass Kunden den Überblick behalten und die Social Media Kampagne auch die Performance liefert, die sie liefern soll.

Ein zukunftsfähiges Unternehmen ist mit einem untrennbar verbunden: Entwicklungen. Sie brauchen Strategien zur Entwicklung und müssen sich im Team stetig neue Ziele setzen. Für diese neuen Ziele und neuen Maßnahmen starten Sie mit zwei entscheidenden Vorteilen: Die bisherigen Datensätze bieten eine solide Grundlage für alle weiteren Aktionen und der Partner, den Sie mit Ihrer Social Media Agentur in Berlin gewonnen haben, ist vertrauenswürdig und mit Ihren Präferenzen und Vorstellungen bereits bestens vertraut.