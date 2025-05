Die Digitalisierung durchdringt zunehmend alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Unternehmen stehen unter ständigem Druck, digitale Lösungen schneller, kosteneffizienter und flexibler zu entwickeln. In diesem Zusammenhang gewinnen No-Code– und Low-Code-Plattformen stark an Bedeutung. Sie ermöglichen es, Softwareanwendungen zu erstellen, ohne oder mit nur wenig klassischem Programmieraufwand. Diese Entwicklung verändert nicht nur die Art, wie Software gebaut wird, sondern auch, wer sie bauen kann.

Vorteile: Schnelligkeit, Kostenersparnis und Empowerment

1. Beschleunigte Entwicklungsprozesse

Mit No-Code/Low-Code lassen sich Prototypen und sogar produktive Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit entwickeln, die klassische Softwareprojekte benötigen. Änderungen am Design oder an der Logik können unmittelbar umgesetzt und getestet werden – ein entscheidender Vorteil in dynamischen Märkten.

2. Ressourceneffizienz

Traditionelle Softwareentwicklung erfordert hochqualifizierte Entwicklerteams – eine Ressource, die vielerorts knapp ist. No-Code/Low-Code-Plattformen senken diese Hürde und entlasten die IT-Abteilungen. Fachbereiche können einfache Anwendungen selbst erstellen, wodurch die „IT-Bottlenecks“ reduziert werden.

3. Stärkere Einbindung von Fachabteilungen

Mitarbeiter aus Marketing, Vertrieb oder Logistik verstehen ihre Prozesse oft besser als externe Entwickler. No-Code-Tools ermöglichen es ihnen, ihre Ideen eigenständig umzusetzen – was zu passgenaueren Lösungen führt und die interne Innovationskraft steigert.